Maria Sadowska zaprosiła do współpracy finalistkę "The Voice of Poland" Kasię Malendę. W ramach współpracy z THE VIEW Maria Sadowska tworzy projekt, do którego na scenę zaprasza wokalistów reprezentujących różne nurty muzyczne.

Reklama

Maria Sadowska i Kasia Malenda razem na scenie

Maria Sadowska i Kasia Malenda wspólnie stworzą projekt muzyczno-wokalny, pełen niespodzianek i improwizacji wokalnych, którego główną cecha jest dynamizm i niesamowita energia. Połączenia olbrzymiego doświadczenia Marii i talentu młodych artystów będzie można posłuchać cyklicznie w klubie The View Warsaw.

Już 27 lutego na klubowej scenie wraz z Marią Sadowską pojawi Kasia Malenda uczestniczka VI Edycji "The Voice of Poland". Maria była trenerką Kasi w programie, a teraz zaprosiła ją do współpracy na scenie. Kombinacja tych dwóch osobowości na scenie The View z pewnością gwarantuje zaskakujące wrażenia i olbrzymią dawkę szalonej energii.

Zobacz też: Edyta Górniak i Maria Sadowska. Wiemy jak narodziła się nowa przyjaźń w show-biznesie!

Zobacz także

Maria Sadowska wystąpi z Kasią Malendą.

Mat. prasowe

Reklama

Maria Sadowska tworzy projekt, do którego na scenę zaprasza różnych wokalistów.