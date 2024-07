Maria Konarowska i Ludwik Borkowski mają romans w Azja Express?

Maria Konarowska i Ludwik Borkowski mają romans? Uczestnicy "Azja Express" byli wczoraj gośćmi programu "Dzień dobry TVN", w którym opowiadali o 6. odcinku show. Tym razem w programie nastąpiła zamiana par, dlatego Ludwik i Maria podróżowali razem po Laosie. Do nowej pary dobrał ich Łukasz Jemioł, który stwierdził, że "mają się ku sobie". Podobnego zdania byli pozostali uczestnicy, a nawet Renata Kaczoruk zauważyła zażyłość między kolegą Michała Żurawskiego, a przyjaciółką Agnieszki Włodarczyk.

Marysia i Ludwik to jest jakiś wewnętrzny pociąg. To są zbliżone osobowości, stwierdziła Renata.

W trakcie podróży po Azji, Ludwik wcale nie krył się z tym, że Marysia mu się podoba. Podczas podróży robili sobie wspólne zdjęcia, śmiali się i wyglądało na to, że czerpali dużą przyjemność z zamiany par.

My z Ludwikiem dogadujemy się dobrze, więc nie przyszło mi do głowy, aby go blokować specjalnie. Od Agnieszki zależało, czy przejdziemy dalej - zaczęła Marysia.

A co w "Dzień dobry TVN" powiedziała Maria Konarowska o relacji z Ludwikiem Borkowskim?

To jest tak, że jak dwoje ludzi przeciwnej płci dużo ze sobą rozmawia, to otoczenie od razu rzuca, że gdzieś tam mamy się ku sobie. Myśmy się bardzo z Ludwikiem zaprzyjaźnili i bardzo się zaprzyjaźniliśmy i do dzisiaj tak jest - skomentowała Maria Konarowska. - To było bardzo fajne, że Łukasz i Hania postanowili tak nas wszystkich sparować, żeby było nam komfortowo i to było bardzo fajne.