Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już na weselu stwierdził, że jego żona nie jest w jego typie. Co się później okazało, również jej charakter nie przypadł mu do gustu. Teraz uczestnik show postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego i zdradził, czy jest w nim ktoś wyjątkowy.

Za nami finał 9. edycji kontrowersyjnego eksperymentu, po którym dwie pary poinformowały o swoim rozstaniu: Krzysztof i Magda oraz Kinga i Marcin. Pierwsza para zaskoczyła widzów programu swoją decyzją, natomiast druga para już od samego początku była spisana przez nich na straty. Jak wiadomo, Marcin i Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się, co nie było dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Już na ślubie uczestnik show przyznał, że jego żona nie jest w jego typie, a kolejne odcinki pokazały, że ich charaktery również się od siebie znacząco różnią. Teraz uczestnik show otworzył się na temat swojego życia prywatnego i opowiedział czy jego serce jest już zajęte.

W rozmowie z reporterką cozatydzień.pl Marcin opowiedział, jak wygląda jego życie po programie. Okazuje się, że uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie związał się z nikim po zakończeniu eksperymentu!

Po programie nie byłem w związku, obecnie też nie jestem. Tak naprawdę nie chcę niczego szukać na siłę, ani niczego budować na siłę. Życie pokaże, czy spotkam tę właściwą osobę i kiedy to będzie. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewamy, jest największa szansa na to, że ta osoba pojawi się w naszym życiu, ale nie chciałbym pocieszać się kimś po programie. To na pewno byłoby krzywdzące dla drugiej strony, a ja muszę też odpocząć trochę od pewnych spraw

— powiedział Marcin.