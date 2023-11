Marcin i Kinga ze dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już w trakcie finału show podjęli decyzję o rozwodzie. Dla widzów nie było to zaskoczenie - od samego początku ich relacja była burzliwa i wybuchowa, a kłótnie i wszelkie nieporozumienia były na porządku dziennym. Tuż po emisji finałowego odcinka w telewizji oboje postanowili skomentować to, co się wydarzyło. Kindze wystarczyło jedno zdanie, za to Marcin rozpisał się. W jakich są humorach?

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marcin i Kinga komentują rozstanie

Za nami finałowy odcinek 9. serii "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a to oznacza, że poznaliśmy ostateczne decyzje wszystkich trzech par. W małżeństwie postanowili zostać jedynie Kornelia i Marek! Podobną decyzję w trakcie rozmowy z ekspertkami podjęli Krzysztof i Magda, jednak już po emisji odcinka okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu.

Zobacz: Magda i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się po programie. Jest oświadczenie!

W finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" decyzję o rozwodzie podjęli za to Marcin i Kinga, choć kobieta przyznała, że jest to bardziej decyzja męża niż jej, ale ona musi ją uszanować. Widzowie mogli się jednak tego spodziewać - w trakcie ich krótkiego małżeństwa regularnie dochodziło do interwencji ekspertek z show. Sytuacja między małżonkami była stale napięta, a każda rozmowa i próba łagodzenia konfliktów kończyła się awanturą. Co Marcin i Kinga sądzą o podjętej decyzji z perspektywy czasu? Głos mogli zabrać dopiero po emisji finałowego odcinka programu w TVN. Jako pierwszy zrobił to Marcin, który podziękował swoim obserwatorom i bliskim za wsparcie:

Kochani, bo tak właśnie mam ochotę się do Was zwrócić. Doświadczanie, podobnie jak ocenianie jest częścią życia i dotyczy każdego z nas - Was i mnie również. Przez ostatnie miesiące doświadczyłem dużo pozytywnych, jak i negatwnych zdarzeń oraz emocji, ale w wielu sytuacjach czułem niesamowite wsparcie z Waszej strony i za to chcę Wam bardzo podziękować. Ostatecznie doświadczaliście i ocenialiście ze mną, a także mnie. pisze Marcin

W dalszej części wpisu mężczyzna mówi, że nie żałuje udziału w eksperymencie i czeka na to, co przyniesie mu los:

Pojawiłem się w mediach społecznościowych tak naprawdę właśnie dla Was i jeśli momentami wydaje się niektórym nienaturalnym w tym całym social medialnym świecie to zapewne dlatego, że nie jest to dla mnie naturalne, ale dzięki Wam mimo końca eksperyment, mogę tu być, rozwijać się i doświadczać dalej nowych rzeczy. Może eksperyment się nie udał, ale jest też szansa, że miał on inny cel - przyszłość pokaże jaki! Dziękuję Wam raz jesteście! dodaje uczestnik

Co na to Kinga? Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się tylko na krótki, ale wymowny cytat:

Najlepszym nauczycielem jest doświadczenie. Kosztuje drogo, ale dobrze tłumaczy napisała na swoim InstaStories Kinga

Zaskoczeni? A może mieliście nadzieję, że ich małżeństwo jednak przetrwa?

Reklama

Zobacz także: Aneta ze "Ślubu" pokazała nagranie z córeczką i przekazała ważną wiadomość dotyczącą Hani