Kornelia i Marek, podobnie jak Magda i Krzysiek, od samego początku byli ulubieńcami widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy ich małżeństwo przetrwało? W końcu poznaliśmy odpowiedź.

Czy małżeństwo Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwało?

Marek i Kornelia są jedną z tych par, które za priorytet postawiły sobie poznanie drugiej osoby i danie szansy małżeństwu. Chociaż, kiedy mówili sobie "tak" byli dla siebie kompletnie obcy, szybko udało im się nawiązać nić porozumienia, a z każdą chwilą dogadywali się coraz lepiej. Wymieniali się swoimi doświadczeniami i z zaciekawieniem wysłuchiwali drugiej osoby.

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kadr "Ślub od pierwszego wejrzenia" Player.pl

Poznali się w lepszych i gorszych chwilach, bo chociażby w przedostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musieli stawić czoła poważnym problemom. Zawsze jednak trwali u swojego boku, a nawet wyznali sobie miłość! Fani byli przekonani, że ich małżeństwo przetrwało, chociaż niektórzy mieli co do tego poważne obawy i wskazywali na "toksyczną relację" Marka z mamą. Czy rzeczywiście ich przypuszczenia były słuszne?

Za nami 11. odcinek "ŚOPW" wyemitowany przez TVN. Jednocześnie jednak w serwisie Player pojawił się wielki finał! Poznaliśmy więc decyzje wszystkich uczestników, a zatem już wiadomo, że Kornelia i Marek pozostali w małżeństwie!

Co więcej, kamery odwiedziły ich ponownie po kilku tygodniach, a my mogliśmy zobaczyć, że w życiu Marka pojawiły pewne komplikacje. Wyjaśnił, że bliskie mu osoby zaczęły mieszać w jego małżeństwie. Chociaż początkowo to Kornelia miała przeprowadzić się do niego, Marek zaczął rozmyślać o wspólnej wyprowadzce do Poznania, by odciąć się od matki. Mimo wszystko udaje im się tworzyć szczęśliwe małżeństwo i zapowiedzieli nawet, że mają w planach powiększenie rodziny!