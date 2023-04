Partnerka Marcina Hakiela zdradza sekret swojej figury. Zabrała również głos ws. swojego wizerunku

Od czasu oficjalnego rozstania Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek minęło już ponad pół roku. Nic dziwnego, że tancerz na nowo ułożył sobie życie. Sprawy z byłą żoną, związane z opieką nad dziećmi, zdają się świetnie układać - podobnie jak życie osobiste właściciela szkoły tańca. Już od pewnego czasu Marcin Hakiel jest w związku z tajemniczą kobietą o imieniu Dominika. O tym, kim jest jego ukochana, tancerz mówi niewiele, ale za to bardzo chętnie pokazuje w sieci ich wspólnie spędzone chwile. Właśnie pochwalił się na Instagramie rozczulającym ujęciem, które bardzo wiele mówi o ich relacji. Są naprawdę zakochani! Marcin Hakiel pokazał rozczulające zdjęcie z ukochaną Marcin Hakiel od kilku miesięcy nie ukrywa faktu, że jest szczęśliwie zakochany, a trudny okres w jego życiu to już przeszłość. Nikt nie przypuszczał, że tancerz tak szybko od zakończenia wieloletniego małżeństwa znów ułoży sobie życie. Kiedy po raz pierwszy pokazał w mediach społecznościowych tajemniczą kobietę, wielu internautów zarzuciło mu, że jest zdesperowany i szuka nowego związku na siłę, by załatać pustkę po małżeństwie, które niespodziewanie się rozpadło. Tancerz tego nie komentował, ale z jego postów można było wnioskować, że jest po prostu szczęśliwy i "w zgodzie z samym sobą" - jak raz napisał. Najnowsze zdjęcie byłego męża Katarzyny Cichopek dobitnie to pokazuje. Na fotce (autor Michał Całujek) widać uśmiechniętego Marcina Hakiela, na którego twarzy spoczywa dłoń ukochanej. On także delikatnie trzyma jej podbródek, odwracając swoją twarz w stronę jej twarzy. Mocno trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy. Widok ten wprost rozczulił fanów tancerza. Wyświetl ten post na Instagramie ...