Choć przez chwilę mogło się wydawać, że atmosfera wokół rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zrobiła się nieco luźniejsza, to do mediów niedawno znów trafiły zaskakujące doniesienia. Najpierw instruktor tańca zasugerował, że przemilczał wiele rzeczy, które mogłyby postawić jego byłą partnerkę w niezbyt dobrym świetle. Później w sieci pojawiły się plotki, według których prowadząca "Pytanie na śniadanie" zamierza walczyć o majątek z mężem. Aktorka miała zatrudnić nowego prawnika, by mieć większe szanse na wygraną. W mediach pojawił się mocny komentarz agentki Katarzyny Cichopek, która odniosła się do ostatnich spekulacji. Co zdradziła? Mocne oświadczenie agentki Katarzyny Cichopek: "Nie ma żadnej walki o majątek" Wiele wskazywało na to, że rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przebiegnie w ekspresowym tempie. Małżonkowie porozumieli się w sprawie alimentów . Później jednak instruktor tańca zasugerował, że nie zdradził całej prawdy na temat rozstania z prowadzącą "Pytanie na śniadanie" . Następnie pojawiły się sensacyjne plotki o zatrudnieniu przez Katarzynę Cichopek nowego prawnika . W odpowiedzi na spekulacje głos zabrała agentka prezenterki, która na łamach "Faktu" odniosła się do doniesień o rzekomej walce o majątek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w ogniu krytyki. Fani: "Jaki śmieszny retusz" Nie ma żadnej walki o majątek. Sprawy rozliczeń finansowych między Kasią i Marcinem są już dawno ustalone - podkreśliła agentka Katarzyny Cichopek, Aldona Wleklak. W rozmowie z "Faktem" Aldona Wleklak zaznaczyła, że rodzina Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela obecnie żyje w dużym stresie. Agentka prowadzącej "Pytanie na śniadanie" stwierdziła, że w ostatnim czasie doszło do manipulacji, która szkodzi małżonkom i ich bliskim....