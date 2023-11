Za nami wielki finał "Hotelu Paradise", w którym zwyciężyli Kori i Jacek — a o ich wygranej zdecydował tylko jeden głos. Wiele osób zakładało, że to właśnie Roch i Justyna staną na ścieżce lojalności, ale losy hotelu znów okazały się nieprzewidywalne. Po finale Roch postanowił opublikować post na swoim Instagramie, w którym dziękuje uczestnikom. Internauci zauważyli jednak pewien szczegół, który wywołał lawinę komentarzy.

Roch z"Hotelu Paradise" zabrał głos po finale

Tydzień finałowy 7. edycji "Hotelu Paradise" wyłonił swoich zwycięzców, którymi zostali Kori i Jacek. Nie da się ukryć, że wiele osób zakładało, że to właśnie Roch i Justyna staną na ścieżce lojalności. Para była bardzo blisko wygranej, ale ostatecznie decyzja Viki sprawiła, że musieli zadowolić się drugim miejscem. Po finale na Instagramie Rocha pojawiło się zdjęcie z uczestnikami i dość krótki opis. 22-latek podziękował uczestnikom za przygodę, ale nie oznaczył osób, które za nim nie stanęły, czyli: Łucji, Alicji, Wiktorii, Marvina i Patryka. Myślcie, że Roch ma do nich żal o to, że go nie wybrali?

Dziękuje — napisał Roch.

Post Rocha wywołał burzę w komentarzach - internauci twierdzą, że zamiast dziękować, powinien przeprosić za swoje zachowanie. Inni zasugerowali, że powinien również pogratulować finałowej parze. Co o tym, sądzicie?

Ty lepiej przeproś

My też dziękujemy że nie wygrałeś hehe

A może gratulacje też dla pary wygranej — piszą internauci.

Wszyscy uczestnicy 7. edycji "Hotelu Paradise" postanowili spotkać się, by wspólnie świętować finał. Okazuje się, że na spotkaniu zabrakło Rocha, co wywołało wiele pytań wśród internautów.

Roch, dlaczego nie świętujesz finału z innymi uczestnikami? — zapytał jeden z internautów.

Instagram @roch.hotelparadise7

Na InstaStories Roch postanowił również opublikować zdjęcie ze swoim przyjacielem, Krzysiem. Wygląda na to, że ich relacja przetrwała nawet po programie.

Ci ludzie, tacy jak kochany Krzysiu to moja wygrana. Dziękuję Wam, że Was poznałem — napisał Roch.

A wy co myślicie o podziękowaniach Rocha z "Hotel Paradise"? Myślicie, że jest skłócony z niektórymi uczestnikami?

