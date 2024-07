Małgorzata Rozenek już rozpoczęła nagrywanie programu "W dobrym stylu". Informacja o nowym projekcie gwiazdy pojawiła się zaledwie wczoraj, a już dziś na Instagramie Małgosi pojawiała się pierwsza fotka z planu zdjęciowego. Widać na niej prezenterkę w otoczeniu kamerzysty i innych członków ekipy. Na planie pracuje sporo osób! Czy to przełoży się na efekty, a program będzie hitem? Fani Małgorzaty Rozenek nie mają co do tego wątpliwości. Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się pełne komplementów komentarze. (Polecamy: Porady dla początkujących szefów domowych kuchni)

Jaka jestem ciekawa tej nowości! Czekamy czekamy. Piękna, młodziutka Małgosia. Coś czuję Pani Gosiu, że to będzie mój ulubiony program. Gosiu, szybciutko bo nie mogę się doczekać.

Przypomnijmy, że program "W dobrym stylu" pojawi się na antenie TVN Style już jesienią. Małgorzata Rozenek będzie udzielać w nim porad, jak wykonać różne codzienne czynności z elegancją i klasą. Mamy wrażenie, że program zyska szerokie grono fanek!

Małgorzata Rozenek na planie programu "W dobrym stylu".

Będziecie oglądać nowy program Małgosi?