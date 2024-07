1 z 5

Małgorzata Rozenek podczas finału "Projekt Lady" wyglądała zjawiskowo! Już w najbliższy poniedziałek widzowie będą mogli zobaczyć, która z uczestniczek zdaniem jurorek przeszła największą metamorfozę i zasługuje na miano zwyciężczyni pierwszej edycji. W ostatnim odcinku sezonu nie zabraknie oczywiście pięknej prowadzącej - Małgorzaty Rozenek. Jak zawsze gwiazda wyglądała zjawiskowo! A co wybrała na ten wyjątkowy odcinek? W finale widzowie będą mogli zoabczyć prezenterkę w przepięknej białej sukni Just Paul, która została uszyta specjalnie dla naszej gwiazdy. Uwagę zwracają kwiatowe motywy na biodrach. Nam ta stylizacja bardzo się podoba, a co Wy o niej sądzicie?

