Małgorzata Płaza z "Rolnik szuka żony" jeszcze szczuplejsza! Była partnerka Jana "jak 20-latka"

Małgosia Płaza z programu " Rolnik szuka żony " dawno nie wyglądała tak dobrze! Była ukochana Jana pochwaliła się w sieci swoimi nowymi zdjęciami, na których widać, że celebrytka znów straciła kilka kilogramów. Małgosia po programie zaczęła ćwiczyć i bardziej dbać o siebie. Jaki jest przepis na jej sukces? Zobaczcie! Małgosia z Rolnik szuka żony schudła Małgosia Płaza w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" starała się o serce Jana. Wydawało się, że wszystko idzie ku szczęśliwemu zakończeniu, jednak finał tej historii okazał się bardzo smutny. W ostatnim odcinku programu uczestniczka została wybrana przez rolnika, jednak kilka tygodni później ich związek się rozpadł. W specjalnym odcinku show Jan wyznał na wizji, że nie jest już z Małgorzatą . Uczestniczka była bardzo zaskoczona zachowaniem swojego ukochanego, jednak nie walczyła o tę miłość, tym bardziej, że rolnik poprosił na antenie o numer do innej kandydatki... Zobacz także: Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała córkę! Podobna do mamy? Zachowanie Jana było wielkim ciosem dla Małgorzaty, jednak mieszkanka Katowic już nie rozpamiętuje przeszłości. Małgosia Płaza skupiła się na sobie. Obecnie sporo ćwiczy, zdrowo się odżywia, zajmuje się tworzeniem i sprzedażą ekologicznych toreb, a także wychowywaniem córki. Płaza jest bardzo aktywna w sieci, gdzie relacjonuje, co u niej słychać. Ostatnio zaliczyła debiut na ściance! Pozowanie do zdjęć bardzo jej się spodobało. - Z tymi marzeniami tak to szybko działa??? Już byłam MODELKĄ NA ŚCIANCE😆 I like it - napisała Gosia w sieci. I pochwaliła się fotografiami swojej sylwetki, gdzie widać, że znów schudła! Wystarczyło zaufać sobie, otworzyć się na zmiany i...