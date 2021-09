"Rolnik szuka żony": Jest nowy zwiastun programu! Jak rolnicy zareagują na listy?

W sieci pojawił się gorący zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Co wydarzy się w kolejnej odsłonie programu? Paweł odwiedzi Martę, a Maciej znów spotka się z Iloną, ale co z pozostałymi uczestnikami siódmej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki? Musicie zobaczyć zapowiedź nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! "Rolnik szuka żony": Józef żałuje, że nie walczył o jedną ze swoich kandydatek! W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" rolnicy i rolniczka podjęli decyzję z kim chcą spróbować stworzyć związek. Jak już wiemy, Magdalena nie wybrała żadnego z kandydatów, a do domów wróciły również kandydatki Józefa i Dawida. Na związki zdecydowali się Paweł i Maciej- Paweł zdecydował, że kontynuuje znajomość z Martą, a Maciej wybrał Ilonę. W kolejnej odsłonie programu rolników czekają rewizyty. Na Facebooku pojawił się zwiastun z którego wynika, że kamery odwiedzą wszystkich rolników i rolniczkę z siódmej edycji! Nie mogę zapomnieć o Apolonii- wyznał Józef. A co słychać u Magdaleny? Wygląda na to, że rolniczka znalazła swoje szczęście! Magda zdradziła, że ktoś zaprosił ją na randkę! "Jutro kawa?" A ja ok!- relacjonowała rolniczka. Zobaczcie gorący zwiastun "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" 6 pokazała nowe zdjęcie z sesji ślubnej! Fani dopatrzyli się zaskakującego szczegółu! Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Czy Magdalena znajdzie swoją drugą połówkę?