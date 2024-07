1 z 5

Maja Bohosiewicz odwiedziła dziś studio "Pytania na śniadanie". Gwiazda przyjechała do telewizji swoim białym BMW. Gdy wychodziła ze studia, pod gmachem TVP czekali na nią paparazzi. Maja chętnie pozowała do zdjęć i uśmiechała się przed obiektywem aparatu. Aktorka postawiła na zimową stylizację - modną parkę, dżinsy i do tego ciepła czapka z uroczym serduszkiem! Nam stylizacja Mai bardzo przypadła do gustu, a Wam? Trzeba przyznać, że gwiazda w ciąży wręcz promienieje i widać, że ten stan bardzo jej służy. Maja jest bardzo aktywną przyszłą mamą, regularnie trenuje z Ewą Chodakowską, a do tego ciężko pracuje. Aktorka zaczyna dzień od pracy w swojej kwiaciarni, a później jedzie do teatru - pracuje nawet po 12 godzin dziennie! Choć Maja Bohosiewicz ma wiele obowiązków, nie widać tego po niej! Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia!

