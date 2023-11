Emocji w 9. edycji hitowego show TVN, "Ślub od pierwszego wejrzenia" z pewnością nie brakowało. Niestety, tuż po emisji finałowego odcinka okazało się, że jedna z par - Magdalena i Krzysztof - rozstała się. Uczestnik zabrał głos w tej sprawie, a jego była już żona również pokusiła się o wymowny wpis. Co możemy przeczytać na jej koncie na Instagramie? Niektórzy będą zdziwieni!

9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami. W wielkim finale okazało się, że kontynuować swoje relacje zdecydowały się dwie pary - Magdalena i Krzysztof oraz Kornelia i Marek. Niestety, szybko wyszło na jaw, że Krzysztof i Magdalena ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się. Uczestnik opublikował oświadczenie, a jego była już ukochana podzieliła się na Instagramie pierwszym wpisem po ogłoszeniu decyzji o zakończeniu relacji.

Magdalena ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos w sprawie rozstania w komentarzach, jednak nie wydała oficjalnego oświadczenia w tej kwestii. Podzieliła się za to na Instagramie wpisem o ... depresji, w którym nie pisze jednak wprost o relacji z Krzysztofem.

W dalszej części wpisu Magda z "ŚOPW" wprost zwróciła się do fanów, pisząc o depresji i uświadamiając ich na temat tego problemu.

Pamiętaj, że farmakologia to nie jest zło. Depresja działa na układ neurohormonalny. Nasz mózg jest neuroplastyczny. Adaptuje się, po to też są leki. Działają na oś podwzgórze- przysadka - tarczyca i też nadnercza. Do sięgania po pomoc jest psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta i psychiatra. Zaczyna się wywiadem początkowym i ustaleniem ścieżki konsultacji/ leczenia, dostaniesz informację co dalej

pisze uczestniczka ślubnego show.