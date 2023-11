Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdecydowała się tak, jak Krzysztof na opublikowanie oświadczenie zaledwie kilka minut po emisji odcinka finałowego w TVN. Była żona uczestnika za to po raz kolejny poruszyła w mediach społecznościowych temat zdrowia psychicznego, ale internauci nie dali za wygraną i w komentarzach pojawiło się mnóstwo pytań o relację Magdy i Krzysztofa. Magda, choć od razu podkreśliła, że nie muszą się tłumaczyć, teraz ponownie zabrała głos. Nawiązała do Krzysztofa!

Reklama

Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała na pytania o rozstanie z Krzysztofem

Po finale 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wiadomo, że przetrwała tylko jedna z par i są to ulubieńcy widzów: Kornelia i Marek. Już podczas podejmowania decyzji Marcin nie zdecydował się kontynuować małżeństwa z Kingą, a z kolei Krzysztof zaledwie kilka minut po zakończeniu odcinka ogłosił, że nie są już z Magdą razem. To oświadczenie wywołało ogromne emocje, tym bardziej, że do tej pory Magda milczała na temat rozstania. Pod ostatnim zdjęciem uczestniczki kontrowersyjnego eksperymentu internautki oceniają decyzję pary i dopytują o powody.

Dlaczego nie pokonywaliście przeszkód, tylko zrezygnowaliście. Najłatwiej się poddać... Małżeństwo to nie motylki w brzuchu a sztuka kompromisów. Szkoda

W końcu głos zabrała sama Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i potwierdziła, że razem z Krzysztofem rozstali się. Przy okazji wbiła szpilę mężowi:

Nie, nie jesteśmy razem. Nie chodzi o 'ciągnięcie bajki'. Ale nie musiałam wydawać oświadczenia godzinę czy dwie, od razu po zakończeniu odcinka. napisała Magda z ŚOPW.

Zobacz także: Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się nowiną. Niebywałe, że tak szybko się udało

Magda nie ukrywa, że nie zamierza się tłumaczyć z decyzji o rozstaniu i sama chce, aby emocje opadły. Dopiero wtedy przyjdzie czas, aby zabrać głos w tej sprawie. Uczestniczka nie ukrywa, że to nie były łatwe tygodnie...

Nikomu nie musimy się tłumaczyć - napisała Magda i dodała: Po prostu czasem wolę poczekać żeby emocje opadły i nie ścigać się kto pierwszy odezwie się na temat ŚOPW. Na wszystko jest czas i miejsce. To były trudne tygodnie i pozwalam sobie ochłonąć, odpisywać powoli na wiadomości oraz dalej pisać Wam tutaj o zdrowiu psychicznym i odpowiadać na pytania. napisała w komentarzu Magda ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'

Instagram @narzeczona_kryzysowa

Zobacz także: TYLKO U NAS! Ekspertka ŚOPW komentuje decyzje par. "Jako ekspertki odrobiłyśmy swoją lekcję"

Reklama

Spodziewaliście się, że Magda i Krzysztof zdecydują się rozstać? Błyskawiczne wydanie oświadczenia przez uczestnika wygląda tak, jakby to on za wszelką cenę chciał przekazać tę informację.