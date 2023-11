Marcin z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze do niedawna nie był aktywny w sieci. Teraz z kolei coraz chętniej wrzuca coś na swój profil, a ostatnio pochwalił się tam niezłą nowiną.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się niebywałą wiadomością

9. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli dobiega końca, ale przed nami wciąż najważniejszy odcinek. Już za kilka dni TVN wyemituje wielki finał, a telewidzowie poznają decyzje wszystkich uczestników. Nie w sposób zaprzeczyć, że Marcin jest jednym z tych bohaterów, o których mówi się najwięcej.

Mężczyzna od samego początku wzbudził niemałe poruszenie w mediach, gdy podczas ślubu wprost przyznał przed kamerami, że małżonka nieszczególnie jest w jego guście. Potem było tylko gorzej, bo przez kolejne tygodnie on i Kinga kłócili się na każdym kroku. Obwiniali się wzajemnie i nie pomagały nawet interwencje ekspertki.

Ogromne zamieszanie wokół Kingi i Marcina sprawiło, że widzowie zaczęli wyszukiwać ich profile w mediach społecznościowych, by móc poznać ich jeszcze lepiej. Na część fanów czekało spore rozczarowanie, bo 27-latek raczej nie był szczególnie aktywny w sieci. Zmieniło się to zupełnie niedawno, gdy w końcu Marcin założył konto na Instagramie! Od tamtej pory nieśmiało wrzuca pierwsze posty, a teraz miał okazję, by pochwalić się niemałą nowiną.

Chociaż uczestnik "Ślubu" jest użytkownikiem Instagrama od bardzo krótkiego czasu, już może poszczycić się pokaźnym gronem obserwujących! Właśnie wybiło mu 10 tysięcy obserwacji! Marcin postanowił udostępnić tę informację na swoim InstaStory i wprost podziękować internautom.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@marcin.o_farmaceuta