Czy Kinga Rusin zasiądzie w jury nowej edycji "You Can Dance"? Dziennikarka poprowadzi powracający po latach program "Agent" i nie wiadomo, czy uda jej się pojawić w obu programach. Stacja po raz pierwszy skomentowała tę sytuację.

Kinga Rusin opuści "You Can Dance"?

Od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że Rusin może zrezygnować z "You Can Dance", aby móc skupić się na "Agencie", do którego zdjęcia zaczynają się już w styczniu w Republice Południowej Afryki. Dziennikarka na razie nie zabrała głosu w tej sprawie. Pojawił się natomiast pierwszy komentarz stacji w sprawie "You Can Dance" na portalu wirtualnemedia.pl:

Nie ma jeszcze decyzji co do obsady tego programu - mówi wiceszef programowy TVN.

Jedno jest pewne - prezenterka nie zostanie bez pracy. Wszyscy fani kultowego show "Agent" z niecieprliwością czekają na pierwsze odcinki. W programie pojawi sie 14 gwiazd, a jak na razie znana jest tylko jedna - Joanna Jabłczyńska. Wybór Kingi Rusin na prowadzącą nie był przypadkowy:

Kinga Rusin jest jedną z naszych czołowych gwiazd - mówi osoba z TVN w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl

Chcecie, aby Kinga Rusin została w "You Can Dance"?

Kinga Rusin nie zasiądzie w jury "You Can Dance"?

Dziennikarka poprowadzi program "Agent"

Czy Rusin powinna zostać w "You Can Dance"?