"M jak miłość": Produkcja zaliczyła wpadkę! Przypadkiem zdradzili losy bohaterów 

Nowy sezon " M jak miłość " będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Z serialu na dłużej zniknie Joanna Chodakowska, jak wiadomo Barbara Kurdej-Szatan odchodzi na urlop macierzyński, ale teraz okazuje się, że do hitu TVP2 wróci inna gwiazda serialu. Produkcja "M jak miłość" na oficjalnym koncie na Instagramie zapowiedziała powrót Natalki! Natalka wraca do "M jak miłość"! Pod jednym ze zdjęć z nowego sezonu serialu opublikowanych na Instagramie pojawił się obszerny komentarz od fanki, która pisze wprost, że wcześniejsze sezony były dużo bardziej emocjonujące, a ostatnio w serialu jest mało ciekawych wątków. Ja tez patrze na stare odcinki od poczatku, wtedy to byl rezyser i aktorzy. Zawsze na koniec kazdego odcinka cos sie dzialo. A teraz jak juz mowilam dwa razy w roku. Boze jakie nudy teraz, zlitujcie sie. Wescie scenariusz jakis ciekawy napiszcie. A nie tylko ten Leon, Kisielowa Lilka, te nudne watki ile mozna 😢 Nie ma juz Marka, Malgosi, Marty, Natalki, Hanki, Tomka nikogo. Nudy... Kiedys to byly akcje dzialo sie caly czas cos. Teraz nudy dzieje sie cos dwa razy w roku🤣 Marysia, Maria, Kinga, Piotr I Pawel zostali. Jeszcze Iza i Marcin to trzymaja do kupy. Produkcja serialu zareagowała na ten komentarz i w odpowiedzi zdradziła, że jedna z postaci wraca do "M jak miłość". Okazuje się, że do "Emki" wraca dawno niewidziana Natalia: Natalka wraca 😉 Jeszcze nie wiadomo czy Natalka wróci sama czy z Frankiem? Jak wiadomo ostatnio para przechodziła poważny kryzys, a Mostowiakówna oskarżyła nawet męża o zdradę. W nowym sezonie dowiemy się czy małżeństwo Natalki z leśniczym przetrwało. Dziewczyna wróci do pracy w policji?