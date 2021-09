"M jak miłość": Podstępny plan Izy z rozwodem wyjdzie na jaw! Chodakowski będzie w szoku...

Iza w "M jak miłość" wymyśliła podstęp, dzięki któremu Marcin miał do niej wrócić. Niestety, coś poszło nie tak i ich sprawa rozwodowa trafiła do sądu.

Już niebawem Iza w "M jak miłość" mocno zaskoczy Marcina! Co prawda kobieta poinformowała go już, że chce rozwodu, ale teraz te zapewnienia staną się faktem i kiedy Chodakowski otrzyma pismo z sądu, będzie w szoku, a jego jedynym powiernikiem zostanie Jakub Karski. To on pierwszy dowie się, że Marcin jest załamany, choć stara się trzymać emocje na wodzy. Tymczasem Iza zobaczy tylko pozorny spokój Chodakowskiego i będzie wstrząśnięta, że jej plan się nie powiódł. O co chodzi?

Iza w "M jak miłość" nie spodziewała się, że Marcin tak zareaguje po otrzymaniu pozwu rozwodowego!

Iza w "M jak miłość" tak jak postanowiła, tak zrobiła! Po rozmowie z Piotrkiem Zduńskim Chodakowska plany zamieniła w fakty i w najbliższych odcinkach faktycznie pozew rozwodowy trafi do sądu, a następnie do rąk... Marcina. Okazuje się, że Iza tak naprawdę miała w tym ukryty cel! Chodakowska myślała, że kiedy poinformuje o tym męża, on zacznie o nią walczyć. A tymczasem Marcin zachowuje stoicki spokój i wydaje się, że każde jej słowo przyjmuje na chłodno. Niestety, tak dzieje się tylko przy Izie! Marcin tylko przy Jakubie pokazuje swój smutek! Gry obojga nie wróżą niczego dobrego...

Złożyłam ten pozew, bo miałam nadzieję, że to Marcinem jakoś wstrząśnie, że go otrzeźwi... Ale on po prostu przyjął to do wiadomości... Spodziewałam się po nim wszystkiego, tylko nie tego, że tak łatwo zaakceptuje moją decyzję - powie wprost Iza w "M jak miłość".

Internauci początkowo nie mogli uwierzyć w to, że związek Izy i Marcina mógłby się zakończyć, ale ostatnio pojawia się coraz więcej głosów, świadczących o tym, że widzowie "M jak miłość" są już zmęczeni kryzysem w tej relacji:

Nie juz są męczący Z przykrością muszę powiedzieć że nie 😢 to już się robi strasznie nudne Po tym co oni przeszli w tym filmie powinni być przykładem kochającej i wspierającej się rodziny a nie takie coś jak teraz ...

Ostatnie rozmowy Izy i Marcina nie kończą się już kłótniami, ale spokojnym przytakiwaniem mężczyzny, co jeszcze bardziej przeraża Chodakowską, która widzi, że jej mąż już całkowicie zrezygnował z walki o ich małżeństwo.

Chodakowska nie może poradzić sobie z emocjami i zaczęła sięgać po alkohol. Na szczęście bliscy nie pozwolą jej, aby poszła w tym kierunku...