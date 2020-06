Łukasz z "Hotelu Paradise" komentuje rozstanie Chrisa i Marietty! Jego reakcja rozczula! 

Chris i Marietta, zwycięzcy pierwszej edycji "Hotelu Paradise", rozstali się! O swojej decyzji poinformowali fanów przedwczoraj. Ich drogi, po kilku miesiącach spędzonych razem, rozeszły się. Powodem jest zbyt duża różnica charakterów:

Coś się kończy, coś się zaczyna. Niestety nasz związek z Chrisem dobiegł końca, była to nasza wspólna decyzja, jak się okazało jesteśmy zbyt różni. Proszę Was o zrozumienie i szacunek do zaistniałej sytuacji, oboje nie chcemy się na ten temat wypowiadać. - napisała Marietta na swoim Instagramie.

Łukasz z "Hotelu Paradise" komentuje rozstanie Marietty i Chrisa

Dla ich fanów to prawdziwe zaskoczenie - wydawałoby się, że Chris i Marietta są idealnie zgraną parą. Po powrocie z Bali, gdzie był kręcony "Hotel Paradise", zamieszkali ze sobą i spędzali każdą chwilę. Jednak ostatnio coraz rzadziej pokazywali się razem na Instagramie, co nasiliło plotki o kryzysie w ich związku. Teraz wszystko jasne - Chris i Marietta postanowili zakończyć swój związek:

Niektórzy z Was już się domyślają a prędzej czy później ta wiadomość i tak ujrzałaby światło dzienne więc chce Was o tym oficjalnie poinformować aby uniknąć niepotrzebnych plotek na różnych portalach. Ostatnio zauważyliście że nie ma nas na wspólnych relacjach i coraz mniej wspólnych zdjęć więc z przykrością informujemy, że mimo wielu prób i starań doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest się rozstać. Jest to nasza wspólna decyzja. Oboje zrobiliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Niestety nie udało się i musimy się z tym pogodzić. Rozstajemy się z szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach a szczegóły rozstania chciałbym zostawić dla siebie - pisał Chris.

Wśród setek komentarzy pojawił się także wpis Łukasza Kobusa, uczestnika show, który napisał:

Kochałem Was razem, będę kochał Was osobno, dla mnie najważniejsze jest to żebyście byli szczęśliwi. Kocham Was po prostu moje zwierzaki ❤️ - napisał "Długi".

Takie wsparcie jest dla nich z pewnością bezcenne!

