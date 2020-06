Chris i Marietta z "Hotelu Paradise" rozstali się! "To nasza wspólna decyzja"! Zobaczcie, co się stało

Dla fanów "Hotelu Paradise" to z pewnością szokująca informacja! Chris Ducci i Marietta Witkowska potwierdzili rozstanie! A więc związek, który dotrwał do finału show, przechodzi do historii! Zobaczcie, co napisał Chris:

Moi Drodzy, ten post nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Przepraszam jeśli zepsuje Wam ten piękny dzień - zaczął Chris.

Chris i Marietta z "Hotelu Paradise" rozstali się

Jak zaznaczył sam Chris, chce uniknąć plotek, dlatego postanowił sam poinformować o rozstaniu.

Niektórzy z Was już sie domyślają a prędzej czy później ta wiadomość i tak ujrzałaby światło dzienne więc chce Was o tym oficjalnie poinformować aby uniknąć niepotrzebnych plotek na różnych portalach. Ostatnio zauważyliście że nie ma nas na wspólnych relacjach i coraz mniej wspólnych zdjęć więc z przykrością informujemy, że mimo wielu prób i starań doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest się rozstać.

Jak dodał, była to ich wspólna decyzja.

Oboje zrobiliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Niestety nie udało się i musimy się z tym pogodzić. Rozstajemy się z szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach a szczegóły rozstania chciałbym zostawić dla siebie. 😉- napisał Chris na Instagramie.

Uczestnik show podziękował wszystkim fanom za wsparcie oraz to, że tak mocno wierzyli w ich związek.

Za wszystkie Wasze wiadomości, te dobre i te złe. Dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczny. ❤️

Na koniec skierował słowa do samej Marietty:

Marietta, dziękuję Ci za wszystko i te niesamowite wspomnienia. To była najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Życzę Ci szczęścia i wszystkiego dobrego.

Zobaczcie cały wpis Chrisa:

Ich związkowi w "Hotel Paradise" kibicowało wielu widzów. Chris i Marietta całkiem szybko wpadli sobie w oko. W parze wytrwali aż do wielkiego finału. Jak mówili, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Chris dobrze wie, że nie był dla mnie miłością od pierwszego wejrzenia. Na samym początku wpadł mi w oko Maciek. Chris za to zainteresowany był Lexi i Violą. - wyznała magazynie "Party" Marietta.

A Chris jej wtórował:

To była miłość od pierwszej rozmowy. Wszystko czego tak potrzebowałem, czego tak głośno domagałem się od Marietty przed kamerami, czyli uwagi, czułości, miłości, dostałem z nawiązką po zakończeniu programu.

Niestety, to już historia...

