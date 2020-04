Łukasz "Długi" w "Hotelu Paradise" nie znalazł szczęścia i odpadł mniej więcej w połowie stawki, ale i tak zdobył wielką sympatię widzów. Wielu fanów show to właśnie jego uważało za najbardziej wartościowego mężczyznę w domu! Co u niego słychać po programie? Na jego Instagramie robi się coraz goręcej!

Łukasz z "Hotelu Paradise" jak Massimo z "365 dni"

Łukasz jest dość aktywnym użytkownikiem Instagrama, ale to jego najnowsze zdjęcie rozpaliło wszystkich jego fanów, zwłaszcza fanki. Długi zapozował na nim bez koszulki, a inny uczestnik "Hotelu Paradise", Matt, porównał go do filmowego Massimo z filmu "365 dni", czyli włoskiego aktora Michele'a Morrone'a. I rzeczywiście - podobieństwo jest uderzające! Fotkami Łukasza zachwycają się uczestniczki show, m.in. Martyna czy Ania:

Too hot to handle - napisała Kondratowicz



Jejku!!! Zakochałam się - stwierdziła Ania

Czy teraz Łukasz złamie serce którejś z uczestniczek programu? Zobaczcie fotki poniżej! Podobieństwo do Massimo jest naprawdę uderzające!

Który z nich jest przystojniejszy?

Trzymaliście za Łukasza kciuki w "Hotelu Paradise"?