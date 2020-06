"Hotel Paradise": Ostre komentarze po adresem Marietty po rozstaniu z Chrisem! Co zarzucają jej internauci? 

Marietta i Chris z "Hotel Paradise" rozstali się! Oboje umieścili na swoich kontach w mediach społecznościowych informację o zakończeniu ich związku i przyznali, że nie zamierzają komentować tego publicznie.

Niestety nasz związek z Chrisem dobiegł końca, była to nasza wspólna decyzja, jak się okazało jesteśmy zbyt różni. Proszę Was o zrozumienie i szacunek do zaistniałej sytuacji, oboje nie chcemy się na ten temat wypowiadać. - napisała Marietta na Instagramie.