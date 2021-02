Pierwszy odcinek 3. edycji "Hotelu Paradise" zbliżą się wielkimi krokami, bowiem premiera już 22 lutego! Do tej pory poznaliśmy już Marcina "Groszka" Grajoszka, Basię Pędlowską, Bogusię Brzezińską, Krystiana Feretti, Kornelię Głaszcz i Dawida Susickiego. Teraz czas na kolejne dwa nazwiska! Do ekipy "Hotelu Paradise 3" dołączają także Luiza Benzouaoua i Simon Price! Poznajcie ich!

Luiza Benzouaoua w "Hotelu Paradise 3"

Luiza Benzouaoua z "Hotelu Paradise 3" jest pół Algierką, pół Polką. Jest modelką. Na swoim koncie ma pokazy w Berlinie, Mediolanie czy we Lwowie oraz wydarzenia modowe na terenie Polski. Na co dzień razem z mamą prowadzi butik z ubraniami plus size. Ma za sobą już jeden telewizyjny debiut, ponieważ pojawiła się w 7. edycji "Top Model".

Była uczestniczką siódmej edycji „Top Model”. Na swoim koncie ma także sukcesy w wielu innych konkursach dla modelek. Uwielbia tańczyć i kocha kino. O swoich talentach mówi w ten oto sposób: „jeśli gadatliwość jest talentem to zdecydowanie taki posiadam, nie znam drugiej takiej osoby która od rana do wieczora potrafiłaby wciąż gadać, nawet jeśli jest sama”. - czytamy w informacji prasowej

Jaki jest jej ideał mężczyzny?

Nie zakochuje się szybko, ale łatwo ją oczarować i zwrócić jej uwagę. Jest długodystansowcem. Jej ideał to wysoki, wysportowany mężczyzna, z poczuciem humoru, wyluzowany i kompromisowy, lubiący się wygłupiać, ale z drugiej strony stanowczy i konkretny.

Czy któryś z panów ją oczaruje? To się okaże już za kilka dni! Będziecie oglądać "Hotel Paradise"?

Mat. prasowe

Luiza Benzouaoua będzie gwiazdą "Hotelu Paradise 3"? Wcześniej wzięła udział w "Top Model"!

Mat. prasowe

Simon Price w "Hotelu Paradise 3"

Simin Price z "Hotelu Paradise 3" ma 24 lata i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Konkretnie mieszka w Laguna Hills w Kalifornii. Pracuje jako agent nieruchomości i pomimo tego, że lubi to, co robi, chciałby zostać również DJ.

Jest pozytywnie nastawiony do życia! Dusza towarzystwa. Z jego twarzy nigdy nie schodzi amerykański uśmiech. Chciałby być poważniejszy, ale zawsze trzymają się go żarty. Jak twierdzi, ma nosa do ludzi. Intuicja rzadko go zawodzi jeśli chodzi o intencje osób, które spotyka na swojej drodze - czytamy w informacji prasowej.

Wygląda na to, że do programu wejdzie nam romantyk i ma całkiem imponujące plany na przyszłość!

Pisze wiersze, bajki i piosenki w języku angielskim. Jego wielka pasja to muzyka - lubi sobie pośpiewać. Uwielbia dubstep i disco polo. Plan na przyszłość? Całkiem niezły - zostać milionerem! A wtedy, w pierwszej kolejności kupiłby dom i samochód… dla mamy oraz otworzyłby fundację do walki z rakiem.

Jaki jest jego ideał kobiety?

Zakochany był tylko raz, ale zerwał z dziewczyną, by móc jeszcze poszaleć. Jego ideał to wysoka brunetka (co nie znaczy, że blondynki nie mają u niego szans), inteligentna i spokojna, ale z drugiej strony taka, która potrafiłaby go poskromić. Nie lubi kobiet zarozumiałych, sztucznych i zakłamanych.

Czy Simon Price znajdzie miłość w "Hotelu Paradise 3"?

Mat. prasowe

Simon Price dołączył do polskiej edycji "Hotelu Paradise". Na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych.