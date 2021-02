Trzecia edycja "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a jej pierwszy odcinek zobaczymy na antenie TVN 7 już 22 lutego. Kto tym razem dostarczy widzom niepowtarzalnych emocji i weźmie udział w grze o wielkie pieniądze i największą nagrodę, jaką jest miłość? Znamy imiona kolejnej dwójki uczestników, którzy zamieszkają w rajskim hotelu razem z pięknymi Bogusią i Basią, a także przystojnymi, wysportowanymi mężczyznami - Marcinem i Krystianem. Kim są Kornelia Głaszcz i Dawid Susicki, i czego szukają w kontrowersyjnym reality show? Zobaczcie co wiemy na ich temat!

"Hotel Paradise 3": Kim są Kornelia Głaszcz i Dawid Susicki?

Kornelia Głaszcz to kolejna młoda kobieta, która dołączy do ekipy "Hotelu Paradise". 24-latka z Warszawy swoją urodą oczaruje z pewnością niejednego uczestnika. Jaki jest jednak jej ideał mężczyzny? Kornelia określa go jako wysokiego, ciemnego bruneta, który będzie opiekuńczy, szczery, z dystansem do siebie i idealnym uśmiechem - co wcale nas nie dziwi, bo i jej uśmiech nie schodzi z twarzy. Uczestniczka telewizyjnego show jest bardzo ambitna, ale i spontaniczna. Czy dostrzeżemy to w jej zalotach? Na co dzień Kornelia Głaszcz zajmuje się charakteryzacją oraz makijażem, które są nie tylko jej pracą, ale i ogromną pasją. Nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby współpracować z największymi gwiazdami i zdobywać doświadczenie na planach poważnych produkcji. Co więcej wyróżnia w sobie trzy największe atuty - po pierwsze, świetnie imprezuje, po drugie, jest w stanie uwieść każdego faceta, a po trzecie, zawsze stawia na swoim i nie daje za wygraną. Po takim opisie już możemy się domyślać, jakie emocje zgotuje nam Kornelia, która wręcz nie znosi nudy! Czego szuka w "Hotelu Paradise"? Jak się okazuje piękna, blond włosa 24-latka jeszcze nigdy nie była w poważnym związku. Kto wie, może udział w programie w końcu to odmieni?

Mat. prasowe

Do Kornelii i reszty dołączy Dawid Susicki, którego uśmiech i spojrzenie z pewnością roztopi niejedno kobiece serce. 24-letni przystojniak to student Nawigacji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który pracuje jako trener personalny i grupowy. Już nas nie dziwi, skąd ta wysportowana sylwetka. Jak sam o sobie mówi, potrafi dostosować się do każdej sytuacji i jest człowiekiem orkiestrą, a do tego ekstrawertykiem z ogromną dawką optymizmu. Uważajcie, bo Dawid dosłownie wie, jak rozpalić ogień - tańczy na rurze, robi pokazy streetworkoutowe, miksuje muzykę, a do tego produkuje steampunkowe kapelusze. Jaka kobieta zdobędzie jego serce? Cóż uczestniczki "Hotelu Paradise 3" będą miały twardy orzech do zgryzienia, gdyż okazuje się, że jego ideał po Klaudia El Dursi! Zadbana, inteligentna, zaradna i świadoma - to cechy, którym Dawid się nie oprze. Póki co, zamiast miłości wybiera niezależność i choć był w sześciu związkach, wciąż nie trafił na tą jedną.