Już 22 lutego w TVN 7 ruszy trzecia edycja "Hotelu Paradise"! Tylko u nas zobaczycie pierwszego uczestnika hitowego programu. Oto Marcin "Groszek" Grajoszek - 24-letni dietetyk i model. Musimy przyznać, że mężczyzna jest nieziemsko przystojny! Co o nim wiadomo?

Uczestnicy "Hotel Paradise 3" - oto Marcin "Groszek" Grajoszek!

Za nami dwie hitowe pod względem oglądalności edycje "Hotelu Paradise". Uczestnicy show TVN 7 dziś są gwiazdami sieci (jak np. Chris Ducci, Marietta Witkowska czy Ata Postek), a fani z niecierpliwością czekają na najnowszą odsłonę - ta ruszy już 22 lutego! A tylko u nas zobaczycie zdjęcia pierwszego uczestnika programu - Marcina "Groszka" Grajoszka! Ma 24 lat, pochodzi z Opole i jego wielką pasją jest muzyka i sport! Gra na gitarze, pisze teksty, śpiewa. Uprawia również kalistenikę (to trening siłowo-wytrzymałościowy, opierający się na wykorzystaniu masy własnego ciała), biega, gra w koszykówkę i piłkę nożną. Cechuje go pozytywna energia oraz uśmiech! Nie lubi ludzi niedojrzałych, infantylnych, nienaturalnie zachowujących się. Jest długodystansowcem, chociaż nie ukrywa, że lubi też poszaleć.

Dlaczego Marcin zgłosił się do "Hotelu Paradise"? Grajoszek niedawno rozstał się z narzeczoną. Był to jego jedyny, ale za to 9-letni związek. Jego ideał to filigranowa blondynka o niebieskich oczach, lubiąca czytać książki. W związku szuka zrozumienia, szczerości, czułości i empatii.

Czy Marcin namiesza w "Hotelu Paradise 3"? Jesteśmy o tym przekonani! Tymczasem zobaczcie zdjęcia tego przystojniaka!

24-letni Marcin może podbić serca wielu dziewczyn w "Hotelu Paradise"!

Czekacie na "Hotel Paradise 3"? My bardzo! Warto dodać, że nowa edycja jest kręcona na Zanzibarze (poprzednie były realizowane na wyspie Bali). Prowadzącą jest Klaudia El Dursi. Program walczy również o tegoroczną TeleKamerę 2021 w kategorii program rozrywkowy!