Znamy już pierwszego uczestnika trzeciej edycji "Hotelu Paradise" - to Marcin "Groszek" Grajoszek, 24-letni dietetyk i model. Teraz czas na pierwszą uczestniczkę - tylko u nas - Basię Pędlowską! Kim jest? Ile ma lat? Czym się zajmuje? Poznajcie ją bliżej!

"Hotel Paradise 3" - oto pierwsza uczestniczka - Basia Pędlowska!

Trzecia edycja show, kręcona tym razem na Zanzibarze, ruszy już 22 lutego, oczywiście w TVN 7! Stacja powoli odsłania karty, a co najważniejsze - uczestników. Tylko u nas poznacie dwie pierwsze gwiazdy "Hotelu Paradise 3" - wspomnianego wcześniej Marcina oraz Basię Pędlowską! Kim jest? Ma 26 lat i pochodzi z Gdańska. Ma silny charakter, jest niezależna, zaradna i zorganizowana, z drugiej strony zaś temperamentna, empatyczna, wiecznie uśmiechnięta i dobra dla innych. Ma do siebie wielki szacunek i tego wymaga od innych. Nie toleruje kłamstwa.

Na co dzień pracuje w jednej z restauracji w Gdańsku jako kelnerka, a w weekendy uczy się w szkole wizażu. Najbardziej dumna jest z tego, że mimo złamanego w wypadku kręgosłupa, nie poddała się i wróciła do treningów. Jej pasją są również języki obce - w szczególności hiszpański i włoski. Stres rozładowuje na siłowni i strzelnicy.



Singielką jest od ok. roku. Twierdzi, że ma pecha do złych mężczyzn. Nie lubi być "tą drugą" i nie cierpi, gdy uwaga mężczyzny nie skupia się na niej w 100%. Bardzo ceni sobie niezależność, dlatego w związku szuka partnerstwa. Jej ideał to mężczyzna, nie chłopiec. Wysoki i wysportowany brunet o zielonych oczach, z ogromnym poczuciem humoru. Niebojący się nowych wyzwań czy ciężkiej pracy. Szuka faceta empatycznego i o ogromnym sercu. Rozkochać ją można pewnością siebie i romantycznymi gestami.

A to Marcin - pierwszy uczestnik "Hotelu Paradise 3".