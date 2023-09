Miniony odcinek siódmej edycji "Hotelu Paradise" przyniósł wielkie emocje. Wszystko przez Rajskie Rozdanie, które całkiem zmieniło bieg gry. Na tym jednak niespodziewane zwroty akcji się nie kończą. W przyszłym odcinku także sporo się wydarzy. Widzowie jednak myślą, że już rozgryźli produkcję. "Hotel Paradise 7": Kto powróci do raju? Internauci pragnęli większych emocji w siódmej edycji rajskiego hotelu, no to je dostali. Ostatnio tak duże emocje wzbudzała jedynie Łucja z "Hotelu Paradise 7", która musiała mierzyć się z brakiem akceptacji grupy . Po jej odejściu do najbardziej kontrowersyjnych bohaterów niezmiennie należał Roch oraz Karolina. Aż do ostatniego odcinka i Rajskiego Rozdania. To właśnie wtedy osobą decyzyjną stał się najnowszy uczestnik show, Jacek. Szybko okazało się, że ten potrafi namieszać. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Zobacz także: "Hotel Paradise 7": Produkcja w ogniu krytyki. O co chodzi? To właśnie wtedy z programem pożegnał się Paweł. Poza tym jednak z rąk Jacka z "Hotelu Paradise 7" odpadł również Krzysiek . Wydarzenia te wywołały wielkie emocje - nie tylko pośród pozostałych uczestników, ale także pośród internatów. Ci doskonale zrozumieli decyzję Jacka - tego samego nie można jednak powiedzieć o mieszkańcach hotelu. Okazuje się natomiast, że to wciąż nie koniec emocji. Z zapowiedzi nowego odcinka śmiało można wywnioskować, że będzie się działo! Do hotelu wróci jedna ze starych uczestniczek, która będzie mogła przywrócić...