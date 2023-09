Relacja Kaspra i Laury z 5. edycji "Hotelu Paradise" zaskoczyła niema wszystkich. Jak ich zażyłość ocenia była programowa partnerka przystojniaka? Karolina kibicuje tej miłości, a może jest wściekła na koleżankę z show? Już wszystko jasne! "Hotel Paradise 5": Karolina gorzko o związku Kaspra i Laury Fani "Hotelu Paradise" przez wiele tygodni żywili nadzieję, że po zakończeniu 5. edycji show to właśnie "programowy Ken" i Karolina stworzą udany związek poza kamerami. Jak już wiemy, tak się nie stało, a Kasper związał z Laurą z "Hotelu Paradise" , co zdradzili w rozmowie z reporterką Party.pl Taki stan rzeczy sprawił, że w sieci zawrzało, a sympatycy miłosnego hitu TVN7 zaczęli wypytywać byłych telewizyjnych partnerów tej dwójki, jak zareagowali na nową rzeczywistość. Wiemy już, jak Grzegorz z "Hotelu Paradise" odniósł się do związku Laury i Kaspra . Pomimo zawodu, uczestnicy wszystko sobie wyjaśnili i nadal utrzymują koleżeńskie relacje. A jak na nowy związek Kaspra zapatruje się Karolina, która w luksusowej willi w Panamie przelała przez przystojniaka morze łez? Po tym jak Kasper z "Hotelu Paradise" postanowił raz na zawsze uciąć temat Karoliny , internauci zapytali dziewczynę o to, co ona sądzi na temat swojego byłego programowego wybranka. - Co myślisz o związku Kaspra z Laurą? - Nie masz żalu do Kaspra? - wypytują Karolinę internauci. Dziewczyna postanowiła przerwać milczenie. - Związek Laury i Kaspra był dla mnie dużym zaskoczeniem - wyznała Karolina z "Hotelu Paradise" na swoim InstaStories. Była uczestniczka 5. sezonu rajskiego hotelu przyznała, że - W programie ani razu nie pomyślałam, że mogliby się do siebie zbliżyć. Jednak po finale było już widać, że coś ich ciągnie do siebie - dodała....