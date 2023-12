Już 7 grudnia, w czwartek, o godz. 18:00 w Czwórce widzowie zobaczą specjalny odcinek show "Łowcy skarbów. Kto da więcej" z udziałem wielu gwiazd, które na aukcje wystawią naprawdę wyjątkowe przedmioty - oczywiście w szczytnym celu, na rzecz podopiecznych fundacji Polsat. A będą to m.in. Ewa Wachowicz oraz Karolina Gilon. W nowej roli zobaczymy również gospodarza, Pawła Orleańskiego. Poznajcie szczegóły.

Swoje skarby na licytację w odcinku specjalnym "Łowcy skarbów. Kto da więcej" (emisja 7 grudnia w Czwórce) wystawią: Ewa Wachowicz, Karolina Gilon, Przemysław Sadowski oraz... Paweł Orleański, który do tej pory, na zmianę z Krzysztofem Ibiszem, prowadzą show.

Program rozpocznie – tym razem jako sprzedający – Paweł Orleański. Jego skarb to magnetofon szpulowy w zestawie z mikrofonem i słuchawkami, na którym bohater licytacji w dzieciństwie rozwijał pasję, jaką dziś realizuje także w życiu zawodowym. Magnetofon należał do jego taty, który słuchał na nim ulubionej muzyki, a małemu Pawłowi i jego siostrze wolno było się nim bawić, jako „zestawem młodego dźwiękowca”, jedynie pod rodzicielskim nadzorem. Więcej o jednym z mniej znanych widzom talentów Pawła Orleańskiego i działalności, w której go wykorzystuje, dowiemy się z jego rozmowy z Krzysztofem Ibiszem i ekspertem, Adamem Śmiałkiem, a podczas licytacji poznamy mało znane fakty związane z Wiedźminem, „oprawcą” i sąsiadem Pawła w jednej osobie…

