Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony" wiele zweryfikował. Okazuje się, że u Waldemara i Ewy nie dzieje się najlepiej, a to za sprawą rodziców rolnika, którzy nie do końca są zachwyceni z jego wyboru. Nie da się ukryć, że każdy odcinek wzbudza wiele emocji, nawet sam Waldemar przyznał, że nie wie, czego ma się po nich spodziewać. Uczestnik show postanowił napisać post o nadchodzącym finale i opowiedzieć o hejcie, który na niego spadł.

10. edycja "Rolnik szuka żony" zmierza ku końcowi. Jak się okazuje, nie u wszystkich par układa się najlepiej. W ostatnim odcinku Waldemar i Ewa spędzili weekend w Opolu, niestety ich romantyczna kolacja zamieniła się w kłótnie. Okazało się, że Ewa nie chce zrobić kolejnego kroku w ich relacji, dopóki rolnik nie porozmawia ze swoimi rodzicami, którzy nie są zadowoleni z jego wyboru. Internauci mocno skrytykowali postawę Waldemara i stwierdzili, że nie ma on szans na zbudowanie relacji, dopóki nie odetnie się od rodziców.

Przed nami finałowy odcinek miłosnego hity TVP, w związku z tym Waldemar postanowił napisać post na swoim Instagramie.

Kochani, idąc śladem mega przeboju Europe ,,The Final Countdown'' bądź znanym z amerykańskich filmów terminem deadline pozostało dokładnie 146 hours to deadline. Jak widać humor związany z tym wydarzeniem mi dopisuje

Kochani, idąc śladem mega przeboju Europe ,,The Final Countdown'' bądź znanym z amerykańskich filmów terminem deadline pozostało dokładnie 146 hours to deadline. Jak widać humor związany z tym wydarzeniem mi dopisuje

Zobacz także: Widzowie "Rolnik szuka żony" nie mogli znieść tego fragmentu z Ewą i Waldemarem. Co tam się wydarzyło?

Pod postem Waldemara z "Rolnik szuka żony" jak zwykle pojawiły się liczne komentarze. Jeden z internautów postanowił wesprzeć rolnika miłym słowem. Uczestnik show chętnie odpowiedział i odniósł się do przykrych rzeczy.

No po wczorajszym odcinku aż dziwne, że go masz, współczuję sytuacji, która była te kilka miesięcy temu i pewnie jest po wczorajszej emisji. Pozdrawiamy z Wrocławia i zapraszamy jak będziesz w naszym mieście

No po wczorajszym odcinku aż dziwne, że go masz, współczuję sytuacji, która była te kilka miesięcy temu i pewnie jest po wczorajszej emisji. Pozdrawiamy z Wrocławia i zapraszamy jak będziesz w naszym mieście

Sam od dłuższego czasu nie wiem czego spodziewać się po tych odcinkach ? Ale nie łamie się, choć lecą hektolitry hejtu na mnie. Tylko że Ci nieżyczliwi ludzie nie mają pojęcia, że nic z tego dziadostwa co na mnie piszą, sobie nie robię ! Słabi są, nie znają mnie, a oceniają przez pryzmat paru minut w odcinku. Mnie krzywdy nie zrobią, a wierzę w to, że KARMA wraca!!! Do tych jadowitych wężów też wróci ! Z przyjemnością państwa odwiedzę, jak będę koło Wrocławia przejazdem, bo szanuje bardzo życzliwych mi ludzi takich jak Ty i narzeczona

— odpowiedział Waldemar.