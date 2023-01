"Love Island 6": Angelina jest w ciąży?! Jest wymowna odpowiedź! 

Sasha i Angelina z "Love Island" pokazali na Instagramie romantyczne nagranie i... poinformowali o swoim rozstaniu. Niestety, okazuje się, że relacja pary z ostatniej edycji randkowego show Polsatu nie przetrwała próby czasu. Angelina i Sasha opublikowali krótkie oświadczenie dotyczące rozstania, a w sieci zawrzało! Sprawdźcie, co napisali Sasha i Angelina i jak komentują to internauci. Rozstanie Angeliny i Sashy z "Love Island" Zaledwie kilka dni temu Wero i Kuba z "Love Island" ogłosili rozstanie. Chwilę wcześniej o zakończeniu związku poinformowali również Josie i Kuba z piątej edycji randkowego show Polsatu. Niestety, teraz okazuje się, że także relacja Angeliny i Sashy nie przetrwała próby czasu. Internauci już od jakiegoś czasu podejrzewali, że Angelina i Sasha z "Love Island" nie są już razem, a teraz była para potwierdziła plotki na swój temat. The End 🏝🌷 Kto nie spróbuje ten się nie dowie ! My spróbowaliśmy i się dowiedzieliśmy że nie było nam pisane w #bigcitylife 🌴🍷🤷🏻‍♂️- napisali Angelina i Sasha. Co ciekawe, pod oświadczeniem pojawiło się romantyczne nagranie Angeliny i Sashy. Zobacz także: Karolina Gilon o problemach zdrowotnych na wakacjach: "Coś na twarzy nie gra" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mr Sasha (@aleksandrmuzheiko) Pod oświadczeniem byłej pary z "Love Island" pojawiło się mnóstwo gorzkich komentarzy. - W końcu,koniec szopki i udawania.🥳 - Przecież to było od dawna pewne, było to widać i słychać od...