"Love Island" znika z Polsatu! Co z nowym sezonem show?

Wielkanoc to czas zmian w ramówkach największych stacji telewizyjnych. Polsat w Wielki Piątek nie wyemituje nowego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - co w zamian za to zobaczą widzowie? Kiedy muzyczny program z udziałem m.in. Viki Gabor i Karoliny Pisarek wróci na antenę? Poznajcie szczegóły! "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" znika z anteny! Co w zamian? Wszyscy, którzy czekają dziś na kolejny odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", nieco się zawiodą - w Wielki Piątek Polsat wprowadził zmiany i zamiast show wyemituje filmy - o 20:00 "Emotki. Film", zaś później, o 21:55 - "Pasję". Kiedy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wróci na antenę? Kolejny, siódmy odcinek show zostanie wyemitowany dokładnie za tydzień - w piątek 22 kwietnia o 20:05! W kogo wcielą się gwiazdy show? Oto lista: Danzel - Lenny Kravitz Andrzej Kozłowski - Usher Anna Jurksztowicz - Krystyna Prońko Viki Gabor - Katarzyna Sobczyk Patryk Cebulski - Belinda Carlisle Anna Rusowicz - Paul Stanley (KISS) Maciej Radel - Shawn Mendes Karolina Pisarek - Fergie Czekacie? Zobacz także: Karolina Pisarek ostro o Michale Wiśniewskim! "Gdy kamery idą w dół, robi się całkiem inna bajka" W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" bierze udział m.in. Viki Gabor, która radzi sobie naprawdę doskonale! Najsłabiej zaś idzie Karolinie Pisarek, która ma... konflikt z Michałem Wiśniewskiem. Niedawno modelka zarzucała jurorowi "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" hipokryzję!