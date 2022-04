"Love Island": Zakochany Włodek chwali się zdjęciem z Anią, a fani: "I tak Cię zostawi..." Odpowiedziała

To jedna z par budzących najwięcej kontrowersji. W 5. edycji "Love Island" Ania była chyba najbardziej krytykowaną uczestniczką. W show Polsatu kilka razy rozstawała się i schodziła z Włodkiem, a to nie spodobało się widzom "Wyspy Miłości". Po powrocie do Polski wydawało się, że stosunek fanów programu do tej pary zaczął się zmieniać. Jednak nie wszystkich. Wiać to pod zdjęciem, które Włodek zamieścił na swoim profilu instagramowym. Niektórzy obserwujący są bezlitośni dla dziewczyny. Ona jednak cierpliwie odpowiada...

"Love Island" Ania reaguje na hejt pod zdjęciem Włodka

Podczas trwania piątej edycji "Love Island" na Anię spadła fala krytyki, a nawet hejtu. W sieci pojawiło się wiele mocnych komentarzy - zachowanie uczestniczki "Love Island" nie spodobało się nawet Dodzie. Sama Ania zapewniała już po powrocie, że była przygotowana na to, że jej pobyt może się zakończyć takimi reakcjami widzów.

Jestem na niego przygotowana (...) mam dosyć mocną osobowość więc spodziewałam się, że tak będzie i chętnie się z nim zmierzę. Nie mam nic do ukrycia - zapewniała Ania. - Jestem człowiekiem, popełniam błędy i poszłam po rozum do głowy. Tak też się zdarza, nie jestem nieomylna. Biorę to na klatę i rozumiem wasze wkurzenie, też bym się wkurzyła jakbym widziała kogoś takiego. Pewnie by mnie drażniła taka postać, więc rozumiem i przyjmuję ten hejt z pokorą - zapewniała.

Love Island/Polsatboxgo

Zobacz także: "Love Island 5": Josie i Kuba zdradzili prawdę! Nie wahali się by zabrać pieniądze zamiast miłości?

Po tygodniu od finału show, w którym zwyciężyli Josie i Kuba, stosunek do Ani zaczął się chyba zmieniać. Fani chyba zaczynają wierzyć w ich relację i szczerość. Widać to pod ostatnim zdjęciem, które zamieścił Włodek. Widać, że jest zakochany, a on sam tego nie ukrywa.

Uwielbiam to zdjęcie 🥰 a jeszcze bardziej tą Panią 😈 wiec nie mogło by go zabraknąć na moim profilu 🌴🤩 - napisał.

Fotka w ogromnej większości wzbudza zachwyty widzów "Love Island".

Ładnie razem wyglądacie mam nadzieję że wytrwacie 🔥❤️ Słodko razem wyglądacie 😍 wiedziałam że będzie to uczucie życzę wam szczęścia ! ♥️✨ Szczęścia Wam życzę, a przede wszystkim wytrzymałości w realnym życiu.🔥❤️

O ile Włodek nie budzi kontrowersji, część komentujących zwraca uwagę na Anię. I nie wierzą w szczerość jej uczuć...

Włodo zakochany jesteś ale Anka widać że nie, ciągnie to dalej na siłę takie mam wrażenie. Ale powodzenia, zasługujesz na taką która w 100% odwzajemni uczucie🤗😊 Ciekawe jak długo. Oby dlugo oczywiscie 😁😎 Oj teraz jak wszyscy kochają Anie 👏

Są i tacy, którzy mocno wyrażają swoją opinię na temat uczestniczki "Love Island" (pisownia oryginalna):

Włodek Anka to dno. I tak Cię zostawi prędzej czy później. Pozdrawiam Cię Włodek. Jesteś spoko gość.

Tymczasem sama Ania odpowiada:

dziekuje za ciepłe słowa 😂 Ja Cię nie oceniam, bo nie znam Cię prywatnie 🤷🏻‍♀️ Wesołych Świąt - pozdrawiam cieplutko 💋

Kolejny przykład

Oj Wlodek, jak mozesz nadal bys z taka zolzą falszywą 🤔🤦🏻‍♂️ - czytamy w komentarzu. Życzę Ci tak prosto z serca Wesołych Świąt , radości z życia i duuuzo empatii 🥳 - odpowiada Ania.

Instagram/mr.wlodo/

A Wy uwierzyliście już, że jej intencje w stosunku do Włodka są szczere?