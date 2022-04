"Love Island": Ania odpowiada na krytyczne komentarze! "Przyjmuję ten hejt z pokorą"

Arek rozczarował fanów "Love Island"! Po ostatnim odcinku randkowego show internauci bardzo ostro skomentowali zachowanie Arka, który jeszcze kilka dni temu był uznawany za jednego z najsympatycznejszych i najfajniejszych uczestników hitu Polsatu. Fani wspierali go, kiedy zerwała z nim Andzia, ale teraz żałują, że uwierzyli w szczerość przystojniaka. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy! Arek z "Love Island" zszokował po powrocie z Casa Amor Tak wielkich emocji w "Love Island" naprawdę jeszcze nie było! Ostatni odcinek wielkiego hitu Polsatu wstrząsnął widzami. Panowie po kilku dniach w Casa Amor wrócili do willi, ale nie wszyscy zdecydowali się kontynuować swoje związki z dotychczasowymi partnerkami. Fanów programu zszokował Arek, który pojawił się w willi razem z Laurą, którą poznał w Casa Amor. Chwilę wcześniej Aleksandra ogłosiła, że nie chce stworzyć pary z nowym uczestnikiem, tylko czeka na swojego partnera i ma nadzieję, że ich szczęście będzie trwać dalej. Niestety, jak już wiemy, Aleksandra zawiodła się na swoim, byłym już, partnerze! Zobacz także: "Love Island 4": Fani bezlitośni dla Pauliny! "Dziewczyna nie zasługuje na nikogo" Fani "Love Island" nie ukrywają, że zachowanie Arka ich zszokowało! Internauci mają żal do uczestnika nie tylko za to, że wybrał nową partnerkę, ale również za to, że po powrocie do willi nawet nie spojrzał na Aleksandrę. Co więcej, fanom programu nie spodobało się, że Arek tłumacząc się ze swojej decyzji skrytykował Aleksandrę za to, że wcześniej głośno przyznała, że zastanawiała się, czy chce być w parze z Arkiem, czy z Adrianem. Internauci ostro krytykują Arka z "Love Island" W sieci wylała się fala krytycznych komentarzy....