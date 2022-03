"Love Island 5": Doda miażdży Anię: "Szybko da się zmienić twój bilecik powrotny" 

W "Love Island 5" kolejne roszady! Gdy wydawało się, że wszystko jest już jasne przynajmniej w przypadku kilku par, ich relacje posypały się w kolejnych odcinkach jak domki z kart. Ola zerwała z Sidikim, zaś Ania mimo czułości i miłych słów, które wcześniej kierowała do Włodka, teraz postanowiła z nim zerwać. Uczestniczka uznała, że musiałaby we Włodku zbyt wiele zmienić, by ta relacja się udała. Fani nie kryli swojego oburzenia, a wśród komentarzy, wymowny zostawiła także Doda!

"Love Island 5" Ania rzuciła Włodka. Fani: "Ale to jest słabe"

Związek Ani i Włodka od samego początku dla widzów był na przegranej pozycji. Pierwsza kłótnia tej pary, spowodowana pretensjami Ani, jak to określili widzowie "o nic", była idealnym powodem, by Włodek mógł zmienić swoją parę. Widzowie doradzali to uczestnikowi i bardzo czekali, by taką decyzję podjął. Niestety, Włodek posłuchał się swojego serca i zdecydował się zostać z Anią. Podczas ostatniej randki Włodek z "Love Island" wyznał Ani, że chciałby z nią iść przez życie, co zupełnie zszokowało fanów. Jak się okazuje, Ania nie odwzajemniała uczuć uczestnika. I choć przyznała, że dobrze się z nim bawi, to nie widzi ich związku w rzeczywistości poza programem. Poza tym Włodek potrzebowałby się bardzo zmienić, a Ania nie chce nikogo zmieniać na siłę.

Te słowa przeważyły czarę goryczy. Doda zdradziła, że uwielbia oglądać "Love Island" już dawno. Wokalistka śledzi każdy sezon, a fani są zawsze ciekawi, jak skomentuje najbardziej kontrowersyjne momenty. Riposta Dody dotycząca Oliwii i całuśnej konkurencji podbiła serca fanów, nic więc dziwnego, że byli ciekawi, co Doda powie o zachowaniu Ani.

- Ania, Włodka nie da się zmienić, ale za to szybko da się zmienić twój bilecik powrotny - skomentowała Doda, a fani od razu ją poparli: - Królowa prawdę powie ❤️ - Czekałam na Twój komentarz.😂 Nie zawiodłam się.🔥 - komentują internauci.

Instagram

Zobacz także: "Love Island 5": Do programu dołącza pięciu uczestników poprzednich edycji! Fani: "Ale ogień"

Jak się okazuje zachowanie Ani skomentowali nawet byli uczestnicy "Love Island", którzy pilnie oglądają najnowszą edycję programu:

- Ale to jest słabe 🤢🤢🤢 wszyscy to wiedzieliśmy tylko jeden Włodek się nie poznał. Jeszcze dzień wcześniej randka i duże słowa… - napisała Ola z "Love Island 4" - Zdecydowanie Włodo tu trzeba "cofnąć - zażartował Arek z 4. edycji. - Ratowała tyłek Włodkiem, żeby tylko nie odpaść - No i mówiliśmy Włodek, że będziesz żałował -komentują fani.

Mat. prasowe

Ostatni odcinek zakończył się zaskakującym wyborem widzów, którzy wskazali, że program powinni opuścić Roksana i Sidiki. Wyniki głosowania oburzyły niektórych internautów, którzy zapewniali, że z pewnością większość głosów była po stronie Ani i to właśnie ona powinna opuścić program. Teraz gdy znów stała się singielką, może czuć się zagrożona na wyspie miłości.

Jeśli jednak zostanie, będzie miała możliwość odnaleźć tego jedynego, gdy do programu wejdą chłopaki z "Casa Amor". 5 nowych przystojniaków to po raz pierwszy w historii programu, byli uczestnicy "Love Island"!

A Wy, uważacie, że Doda i reszta widzów słusznie oburzyli się zachowaniem Ani?

Zobacz także: "Love Island": Jest pierwsza oficjalna para 5. edycji! Góral i Josie dojdą do finału?