Josie i Kuba dzięki "Love Island" wygrali aż sto tysięcy złotych do podziału! Ostateczna decyzja należała do Górala, ponieważ to on wylosował kopertę z pieniędzmi i miał możliwość zdecydowania czy zgarnia całość dla siebie czy wybiera miłość i dzieli się wygraną z Josie. Oboje zadeklarowali, że wolą miłość, jednak czy faktycznie nie było ani chwili zwątpienia?! Zobaczcie, co nam zdradzili!

"Love Island 5": Josie i Kuba o finałowej decyzji: "Miłość czy pieniądze?"

Josie i Kuba wygrali "Love Island 5"! Teraz mają czas na to, by pielęgnować swoją relację z dala od kamer. Uczestniczka po powrocie do Polski odwiedziła już ukochanego w Zakopanem. Tuż po finale zapytaliśmy zwycięzców o to, co zrobią z wygraną. Josie i Kuba z "Love Island" mają już konkretne plany na wygraną. Nie ukrywają, że część przeznaczą na wakacje, ale jak podkreślają: "Nie są to pieniądze, które przetańczymy". Widać plany są poważne, jednak czy nie mieli chociaż przez chwilę ochoty na to, by całą kwotę zgarnąć dla siebie? Obejrzyjcie nasze wideo, by przekonać się, co nam zdradzili Josie i Kuba tuż po ogłoszeniu ich wygranej w "Love Island 5".

