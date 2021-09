"Love Island" Wiktor i Paulina znali się już wcześniej? Fani pokazują dowody

Nowy sezon "Love Island" od samego początku wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Piękne uczestniczki i przystojni uczestnicy sparowali się szybko i wydawało się, że naprawdę ciągnie ich ku sobie. Widzowie wytypowali nawet, która z par ma ich zdaniem największą szansę na miłość. To właśnie Wiktor i Paulina wydawali się być idealnie dopasowanym duetem. Ich znajomość pomału się rozwija, jednak niektórzy fani show są pewni, że tych dwoje znało się dużo wcześniej. Dowód? W sieci nic nie ginie!

"Love Island 4" Wiktor i Paulina znali się już wcześniej?

Paulina Szczuc może pochwalić się naprawdę efektownym wejściem do programu. Gdy tylko uczestniczka stanęła na schodach willi miłości, od razu trzech z pięciu panów wyraziło swoje zainteresowanie piękną blondynką. Paulina nie ukrywała zmieszania, ale także zadowolenia z tej sytuacji i postanowiła na swojego pierwszego partnera wybrać Wiktora. Rozmowa tego duetu świetnie się toczyła i wyglądało na to, że faktycznie dopiero się poznają, a między nimi zaczyna iskrzyć. Fani natychmiast zauważyli, że tych dwoje pasuje do siebie doskonale i wielu z widzów zadeklarowało, że będzie kibicować właśnie tej parze.

Tymczasem niektórzy widzowie znaleźli poszlaki wskazujące na to, że Paulina i Wiktor znali się już wcześniej! Uczestników miał zdradzić oczywiście Instagram i fakt, że nie tylko wzajemnie się obserwują, ale także to, że Wiktor pozostawia pod zdjęciami uczestniczki zachwycone komentarze!

Swoją opinią na ten temat na oficjalnym profilu podzielił się jeden z widzów "Love Island":

Wiktor zna się z Pauliną, obserwuje ją na Instagramie i lajkował już jej foty. Program cieszy się dużą oglądalnością, a odwdzięczają się tym, że ludzi w konia robią - krytykuje produkcję jeden z fanów.

Te informacje łatwo zweryfikowali inni fani, którzy szybko sprawdzili, że słowa internauty są prawdziwe!

Instagram @loveislandwyspamilosci

To, że do programów często dostają się koledzy, koleżanki poprzednich uczestników miłosnych show jest dość często spotykane. Już podczas przedstawiania przez produkcję kolejnych uczestników, pod ich zdjęciami znajdowały się komentarze bohaterów nie tylko "Love Island" ale także "Hotelu Paradise". Zawsze są to jednak znajomi z poprzednich edycji bądź innych programów, natomiast w tym przypadku jest inaczej, ponieważ Wiktor i Paulina zgodnie z założeniami produkcji mieli walczyć o miłość wśród nieznajomych! Czy rzeczywiście Wiktor był zainteresowany Pauliną już przed programem?

Tymczasem na wyspie miłości pojawia się coraz więcej chętnych osób, by stworzyć z piękną blondynką parę. Podczas ostatniego odcinka Wiktor przyznał nawet, że musi być czujny, bo Paulina skupia uwagę niemal wszystkich panów. W szczególności zaś zainteresowani piękną dziewczyną są nowi uczestnicy. Od tego, kogo wybiorą na dzisiejszym przeparowaniu zależy, kto odpadnie z programu. Wiktor wielokrotnie podkreślał, że będzie walczył o swoją partnerkę, widzowie dotąd go wspierali, czy teraz zmienią zdanie?

Paulina zrobiła na islandersach największe wrażenie ze wszystkich uczestniczek. 25-letnia blondynka zdecydowała się jednak stworzyć parę z Wiktorem i widać, że jak na razie chce w tej decyzji pozostać. Czy rzeczywiście wcześniej coś łączyło ją z Wiktorem?

Instagram/Paulina Szczuc

Widzowie niełatwo wybaczają podobne sytuacje. W trzeciej edycji "Hotelu Paradise" w podobnej sytuacji znalazła się jedna z uczestniczek, Ola Hałabuda, która wydawała się być zachwycona nowym uczestnikiem Michałem i to z nim chciała koniecznie tworzyć parę. Gdy wyszło na jaw, że Ola i Michał się znają, a może nawet byli ze sobą przed programem, fani nie zostawili na obojgu suchej nitki.