"Hotel Paradise 3": Uczestnicy zdemaskowali Olę i Michała! Teraz chcą się ich pozbyć! 

Wejście Michała Choińskiego do "Hotelu Paradise" wywołało sporo kontrowersji! A to wszystko za sprawą Oli, która wygadała się Luizie, że czeka na swojego kolegę, ponieważ wie, że dołączy do programowej ekipy. Takie zagranie nie spodobało się widzom, co więcej o tej tajemnicy dowiedzieli się również uczestnicy! Jak zareagowali? Czy odwrócą się od Oli? To jest już jej koniec z "Hotelu Paradise"?

"Hotel Paradise 3": Uczestnicy zdemaskowali Olę i Michała!

Ola do tej pory nie znalazła miłości w programie. Mimo tego, że kilku uczestników próbowało stworzyć z nią coś więcej, tłumaczyła, że nie jest jeszcze gotowa po ostatnim toksycznym związku. Z kolei w rozmowach z Luizą przyznała, że w programie nie pojawił się jeszcze mężczyzna, z którym chciałaby stworzyć głębszą relację. Jednak jedna z ostatnich rozmów między dziewczynami mocno zaskoczyła również samą Luizę. Ola przyznała jej, że... czeka na kolegę! I jak sama podkreśliła "bez niego nie utrzyma się" w programie. Do "Hotelu Paradise" po ostatnim "rajskim rozdaniu" wszedł Michał Choiński, jednak Ola nie przyznała się kolegom, że znała go już wcześniej. Jednak ich zachowanie i to w jak szybkim tempie Ola dała się pocałować, sprawiło, że uczestnicy wszystkiego się domyślili:

- Ej słuchajcie jest akcja, taka że głowa mała. Olka z tym gościem wcześniej się kumała. Oni się znają. Oni byli razem ze sobą tylko ona o tym otwarcie nie mówiła. Ona jest jego byłą dziewczyną?

- Zdaje się, że nie była dziewczyną ale bardzo chce być - dodał lektor

- Musimy teraz rozkminić to tak, że nie ma Oli i nie ma jego.

Ola zdecydowanie naraziła się pozostałym uczestnikom brakiem szczerości. Teraz czekają ją trudne dni w "Hotelu Paradise"? Widzowie również nie popierają zachowania Oli i Michała. Jak dalej potoczy się sytuacja?

Uczestnicy dowiadują się o relacji Oli i nowego Michała. Teraz się zemszczą?

Ola do tej pory nie związała się z żadnym uczestnikiem "Hotelu Paradise". Aż do momentu, gdy wszedł jej kolega...

Michał Choiński to nowy uczestnik. Od razu wywołał kontrowersje nie tylko wśród widzów ale również pozostałych uczestników. To wszystko przez znajomość z Olą.