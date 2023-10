Choć Waleria i Piotr ostatecznie nie wygrali trzeciej edycji "Love Island", obydwoje przyznają, że dzięki programowi odnaleźli prawdziwe uczucie. Para niemal od pierwszych chwil stała się ulubieńcami widzów, a ci chętnie śledzą ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, spore kontrowersje wzbudziła w nich ostatnia metamorfoza Walerii. Kiedy w poniedziałek finalistka Wyspy Miłości pochwaliła się na swoim Instagramie nową fryzurę, poza komplementami internauci skrytykowali ją twierdząc, że zmieniła się po to, by bardziej przypodobać się Piotrowi. Czy faktycznie to upodobania jej partnera skłoniły ją do metamorfozy? W rozmowie z naszą reporterką, Waleria postawiła na 100 procent szczerości.

Kiedyś tam powiedziałem, że mam sentyment do blondynek, bo moje dziewczyny wcześniejsze były blondynkami - przypomniał Piotr w rozmowie z Party.pl.

Mina Walerii mówiła sama za siebie. Jak zareagowała na komentarze internautów? Czy dobrze czuje się w nowych włosach, a może zmiana fryzury była ogromnym błędem? Czy fani słusznie zarzucają jej niską samoocenę i kto namówił ją do metamorfozy? Koniecznie zobaczcie co takiego powiedziała nam finalistka trzeciej edycji "Love Island". Nie mamy wątpliwości, że tych dwoje jeszcze nie raz nas zaskoczy. Ostatnio, kiedy ogłosili, że po programie oficjalnie są parą, radość ich fanów nie miała granic.

Kiedy Piotr pojawił się w "Love Island" pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło! Choć ostatecznie w walce o wielką wygraną przegrali z Mateuszem i Caroline zaledwie dwoma procentami głosów, zdobyli coś więcej niż pieniężną nagrodę - prawdziwe uczucie.

Wierni fani programu niektórych rzeczy jednak nie zapominają! Wszyscy pamiętają, jak Piotr powiedział, że to blondynki są w jego typie. Kiedy Waleria pochwaliła się swoją metamorfozą, internauci zarzucili jej, że to dla niego zmieniła kolor włosów.

Dlaczego tak naprawdę Waleria zdecydowała się na diametralną metamorfozę? Koniecznie zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, co powiedziała dla Party.pl