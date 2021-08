"Love Island": Piotrek i Waleria jednak są razem? Jest odpowiedź uczestnika! "Mieliśmy kłótnię"

Waleria i Piotrek w trzeciej edycji "Love Island" byli o włos od wygrania wielkiego finału kontrowersyjnego, randkowego show. Choć ostatecznie nie zdobyli głównej nagrody, nikt nie miał wątpliwości, że program opuszczają z prawdziwym uczuciem, co oboje udowadniali każdego dnia publikując romantyczne zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych. Jednak w ostatnim tygodniu fani pary zaczęli mocno się niepokoić, a w piątek media obiegła informacja, że związek tych dwójki właśnie się zakończył! Czy to prawda? Głos w sprawie w końcu zabrał Piotrek!

Piotrek i Waleria z "Love Island" rozstali się? Jest komentarz uczestnika!

Jeszcze w lipcu Waleria mówiła o zaręczynach z Piotrem i wielu innych wspólnych planach, w tym o zamieszaniu razem w Warszawie, które snuli we dwoje. Ta dwójka z trzeciej edycji "Love Island" uchodziła jako jeden z najlepiej dobranych duetów i kiedy po zakończeniu emisji programu poszczególne pary ogłaszały swoje rozstania, pomiędzy finalistami show miłość wręcz kwitła.

Jednak w zeszłym tygodniu fanów Piotra i Walerii doszły bardzo niepokojące znaki i internauci zauważyli, że z ich profili w mediach społecznościowych nagle zniknęły wszystkie zdjęcia, na których mogliśmy widzieć tych dwoje razem. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że związek finalistów "Love Island 3" dobiegł końca, a co ciekawe, każde z nich przez najbliższe dni postanowiło zachować milczenie... aż do teraz! Piotr w końcu zdradził jaka jest prawda, a nawet pokazał fragment prywatnej rozmowy z Walerią! Co takiego się wydarzyło?

Temat najważniejszy, Walerii i mój - zaczął Piotrek. Nie wiem skąd się to wszystko wzięło na tych wszystkich portalach i stronach internetowych, ale my z Walerią nadal jesteśmy, nadal będziemy razem. Mieliśmy owszem lekką kłótnię, kłótnia to nawet za duże słowo, ale szybko sobie to wyjaśniliśmy i jutro się widzimy i jutro też wspólnie odniesiemy się do tego - zdradził mężczyzna.

Choć Piotrek uspokoił fanów potwierdzając, że on i Waleria są razem, czy wychodzi na to, że para miała za sobą pierwszy kryzys?

Gdyby wśród internautów pojawiły się jeszcze jakieś niedowiarki, Piotrek postanowił pokazać niezbity dowód na to, że on i Waleria nadal są razem. Finalista trzeciej edycji "Love Island" opublikował urywek prywatnej konwersacji ze swoją dziewczyną, na której zakochani wymieniają się czułymi słówkami i mówią, jak bardzo za sobą tęsknią! Cóż, jak widać to był tylko fałszywy alarm, a u ulubieńców widzów wszystko jest w najlepszym porządku. Co za ulga! Musimy jednak przyznać, że nie możemy się doczekać ich wspólnej, jutrzejszej relacji na InsaStories, kiedy oboje powiedzą, co tak naprawdę się wydarzyło.