"Love Island": Waleria i Piotrek wrócili do siebie? W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia! 

Od kilku dni wokół tej dwójki jest naprawdę gorąco! Wiadomość o ich związku rozgrzała media i fanów do czerwoności. Mowa oczywiście o Mateuszu z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" i Adze, która wystąpiła w konkurencyjnym show - "Love Island" ! Tę dwójkę połączyło prawdziwe uczucie, a my wiemy, jak do tego doszło! Matt i Aga uchylili nam rąbka tajemnicy na temat swojej miłości. Wiemy jak się poznali, jak długo są razem, co lubią robić wspólnie... Zobaczcie, co nam o tym wszystkim powiedzieli! Zobacz także: Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" opowiedzieli nam o swojej miłości! Udział w dwóch konkurencyjnych programach nie stanął im na przeszkodzie w odnalezieniu siebie! Mateusz Szek i Aga Boryń są parą, a o wszystkim fani dowiedzieli się oficjalnie przed kilkoma dniami. Na instagramowych profilach zakochanych pojawiło się identyczne, romantyczne zdjęcie, które potwierdziło ich związek. Wyświetl ten post na Instagramie. No words needed 🖤🤍 - @agaboryn - - #couple #powercouple Post udostępniony przez Mateusz Szek Hotel Paradise (@matt.hotelparadiseofficial) Lis 1, 2020 o 7:21 PST Pod postami pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów i kolegów z "Hotelu Paradise" i "Love Island". Wszyscy mocno kibicują tej dwójce, w tym również nasi Czytelnicy. Postanowiliśmy zapytać Matta i Agę o historię ich...