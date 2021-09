"Love Island": Waleria wróci do Piotrka? "Widzieliśmy się ostatnio"

Waleria i Piotrek zdecydowanie należeli do jednej z ulubionych par widzów "Love Island 3" i zawsze mogli liczyć na ich wsparcie. Fani zresztą z wielką chęcią głosowali na tę parę i Waleria i Piotrek w wielkim finale przegrali zaledwie dwoma procentami z Caroline i Mateuszem. Po powrocie z wyspy miłości zakochanych czekała bardzo trudna próba, jaką było życie na odległość. Niedawno Waleria ogłosiła, że jej relacja nie przetrwała tych okoliczności, a związek dobiegł końca. Tymczasem, jak się okazuje, byli zakochani wciąż mają ze sobą kontakt i wygląda na to, że planują wrócić do siebie!

"Love Island 3": Waleria i Piotrek znowu razem? "Damy Wam znać"

Waleria i Piotrek na wyspie miłości tworzyli bardzo zgraną parę, a widzowie szczerze im kibicowali. W przeciwieństwie do innych uczestników miłosnego show, Waleria i Piotrek po opuszczeniu wyspy miłości, raczej nie obnosili się ze swoją miłością, nie pisali zbyt wiele o swoim związku i łączących ich relacjach, tak, jak to robili Stella i Piotr, czy nie publikowali tylu wspólnych zdjęć, jak Caroline i Mateusz. Raz na jakiś czas za to pokazywali swoje spotkania na Instagramie, a Piotrek chętnie chwalił się kulinarnymi umiejętnościami swojej dziewczyny. Czujnemu oku fanów jednak nic nie umknie i już dawno zauważyli, że Waleria i Piotrek nie publikują żadnych wspólnych treści w mediach społecznościowych. Wkrótce potem uczestniczka potwierdziła rozstanie, a jako główny powód podała właśnie życie na odległość, poprosiła także fanów o czas, by móc o tym co się stało, otwarcie rozmawiać.

piotrek_jakimczuk

Zazwyczaj, gdy pary z miłosnych show się rozstają, często kończy się to absolutnym zerwaniem kontaktów, jak chociażby w przypadku Stelli i Piotra czy Angeli i Arsena. Tymczasem podczas ostatniego Q&A Walerii na Instagramie, wyszło na jaw, że uczestniczka ma kontakt z Piotrkiem, a nawet przyznała, że widzieli się ostatnio i już niedługo planują kolejne spotkanie!

Planujesz wrócić do Piotra? Super była z Was para, trzymam kciuki, żeby się udało! - napisał jeden z fanów. Zobaczymy. Mamy kontakt, widzieliśmy się ostatnio, damy znać! - odpowiedziała Waleria.

wal.szewczyk/Instagram

Ta odpowiedź sprowokowała fanów do kolejnych pytań o byłego chłopaka. Jednym z nich było zapytanie o kolejne spotkanie z Piotrkiem, a Waleria przyznała, że faktycznie, mają takie w planach! Co więcej, na pytanie o to, jak uczestniczka "Love Island" czuje się, będąc singielką, odpowiedziała:

Nie czuję się singielką

Wygląda więc na to, że uczucie między Walerią i Piotrkiem jest nadal żywe. Związek na odległość jest naprawdę bardzo trudny, jednak jeśli powodem rozstania tych dwojga były tylko dzielące ich kilometry, a nie brak uczuć, to jest szansa, że dzięki miłości pokonają takie przeciwności.

Trzymamy kciuki!

Waleria i Piotrek byli najweselszą parą na wyspie miłości. Oboje mają mnóstwo energii i wspaniale się uzupełniają. Ten związek bardzo wspierali fani, ale już jakiś czas temu zauważyli, że między zakochanymi coś dzieje się nie tak. Waleria nie była tak obecna w swoich mediach społecznościowych jak kiedyś. Ostatnio jednak zmieniła fryzurę, a fani zauważyli, że uczestniczka dosłownie promienieje. Wygląda na to, że powodem jej szczęścia może być odnowiona relacja z Piotrkiem!