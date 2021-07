"Love Island 3": Angela żałuje związku z Arsenem? Jest szczery komentarz! 

Związek Angeli i Arsena z "Love Island" to już przeszłość. Niestety, kolejna para z randkowego show Polsatu opublikowała w sieci oświadczenie w którym informuje, że ich związek to już przeszłość. Tuż po zakończeniu programu Ania rozstała się z Czarkiem, a później dowiedzieliśmy się, że Stella już nie jest z Piotrem . Teraz okazuje się, że ich losy podzielili Angela i Arsen. Sprawdźcie, co napisali w oświadczeniach na Instagramie i jak Angela komentuje rozstanie z Arsenem! Angela z "Love Island" zdradza powody rozstania z Arsenem Angela i Arsen wzięli udział w ostatniej, trzeciej edycji "Love Island". Zarówno Angela jak i Arsen dopiero po jakimś czasie dołączyli do programu, ale prawie od razu między nimi zaiskrzyło. Para trafiła do finałowej piątki, jednak tuż przed zakończeniem odpadli z programu. Po tym, jak odeszli z "Love Island" w sieci pojawiło się ich oficjalne oświadczenie, że wciąż są parą. Zakochani co jakiś czas publikowali w sieci wspólne zdjęcia i nagrania, a fani mocno im kibicowali. Niestety, teraz okazuje się, że związek Angeli i Arsena to już przeszłość! Byli uczsetnicy "Love Island" podczas relacji na InstaStories opublikowali oświadczenia w których informują o zakończeniu związku. Coś się kończy, coś zaczyna... Nasz związek z Angelą się zakończył. Mamy wiele wspaniałych wspomnień i chwil, które zostaną z nami na zawsze. Nie mamy do siebie złej krwi i nadal będziemy mieć kontakt na stopie koleżeńskiej. Abstrahując od sytuacji, jest mi po prostu przykro, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Dziękuję wszystkim, którzy w nas wierzyli i kibicowali. Nie chcemy wdawać się w szczegóły tego, co się stało, więc mam nadzieję, że to uszanujecie- napisał Arsen. Oświadczenie dotyczące rozstania z Arsenem...