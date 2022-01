"Love Island": Paulina i Andrzej już nie są razem? To nagranie zdradza wszystko! 

Związek Pauliny i Andrzeja z "Love Island" to już przeszłość? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani randkowego show Polsatu. Finaliści ostatniej edycji programu już od jakiegoś czasu nie publikowali w sieci wspólnych zdjęć i nagrań, a internauci zaczęli podejrzewać, że Paulina i Andrzej po prostu podjęli decyzję o rozstaniu. Para do tej pory nie reagowała na pytana fanów o ich związek, ale teraz wszystko stało się jasne!

Paulina i Andrzej z "Love Island" wciąż są razem?

Paulina i Andrzej wzięli udział w czwartej edycji "Love Island", a ich relacja od samego początku wywoływała ogromne emocje wśród widzów. Andrzej zauroczył się piękną blondynką, która nie była pewna swoich uczuć i długo kazała mu czekać na decyzję, czy chce z nim być. Kiedy już wydawało się, że ich relacja zaczęła się rozwijać, Andrzej razem z kolegami wyjechali na kilka dni do Casa Amor i właśnie wtedy, Paulina napisała list, w którym zerwała ze swoim partnerem. Uczestnik "Love Island" zalał się łzami i nie mógł pogodzić się z decyzją Pauliny. Andrzej wrócił do willi sam, ale Paulina była już w parze z nowym uczestnikiem. Paulina szybko pożałowała rozstania z Andrzejem i ostatecznie okazało się, że znów chce dać mu szansę.

Zobacz także: "Love Island 3". Caroline pierwszy raz od rozstania o relacji z Mateuszem: "Nie czuję się komfortowo"

Mat. prasowe

Paulina i Andrzej dotarli do wielkiego finału, w którym zajęli trzecie miejsce. Po powrocie do Polski para postanowiła kontynuować swój związek. Zakochani chętnie publikowali w sieci romantyczne zdjęcia i nagrania. Niestety, jakiś czas temu wszystko się zmieniło, a internauci już od kilku tygodni zastanawiają się, czy Paulina i Andrzej podjęli decyzję o rozstaniu. Fani pytali nawet innych uczestników, czy wiedzą, co dzieje się w związku pary.

Paulina i Andrzej do tej pory nie reagowali na pytania o ich związek, ale teraz uczestniczka czwartej edycji "Love Island" opublikowała nagranie, które potwierdza, że wciąż są razem!

Zobacz także: "Love Island": Magda i Wiktor pochwalili się swoim szczęściem! Niedługo wszystko się zmieni

Instagram @paulina_szczuc

Okazuje się, że Paulina i Andrzej spędzili razem weekend i jak się okazuje razem zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobacz także: "Love Island": kiedy premiera 5. edycji show? Padła konkretna data!