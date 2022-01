"Love Island": Czy Paulina i Andrzej są dalej razem? Aleksandra komentuje! 

Paulina i Andrzej to prawdziwi ulubieńcy fanów "Love Island". Choć ich związek na "Wyspie miłości" przeżywał zarówno wzloty, jak i poważne upadki, to jednak teraz wiele wskazuje na to, że para dogaduje się już bez słów. Fani chętnie śledzą losy zakochanych za pośrednictwem Instagrama i ostatnio jeden z nich dopatrzył się pierścionka na serdecznym palcu Pauliny. Internauta zamieścił komentarz z gratulacjami, bo najwyraźniej był przekonany, że Paulina i Andrzej są już po zaręczynach! W końcu ostatnio były urodziny Pauliny, a więc idealna okazja do tego, aby się oświadczyć. Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Love Island": Aleksandra poprawiła piersi, a fani komentują: "Twój biust był idealny". Odpowiedziała! "Love Island": Andrzej oświadczył się Paulinie?! Choć Paulina i Andrzej byli w programie "Love Island" od samego początku, to jednak ich wspólna historia zaczęła się tak naprawdę tuż przed wielkim finałem. Wcześniej, głównie przez niezdecydowanie Pauliny , ich relacja przechodziła wiele kryzysów. W pewnym momencie dziewczyna zdecydowała się nawet zakończyć ją i napisała do Andrzeja list , w którym poinformowała go, że nie chce już dalej w to brnąć. Chłopak był wówczas w Casa Amor, więc nie mógł od razu porozmawiać na ten temat z Pauliną. Był załamany, ale nie poddał się i dalej walczył o swoją ukochaną. Jak widać, udało mu się to, bo Paulina i Andrzej do dziś są w szczęśliwym związku! Patrząc na nowe zdjęcia Pauliny i Andrzeja, które pojawiają się na ich instagramowych kontach, związek tej pary kwitnie! Ostatnio zakochani podzielili się przepięknymi fotkami z imprezy urodzinowej Pauliny, na której nie zabrakło...