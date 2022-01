"Love Island": kiedy premiera 5. edycji show? Padła konkretna data!

Świetna wiadomość dla fanów "Love Island. Wyspa miłości"! Randkowe show już wkrótce znów pojawi się na antenie Polsatu. Kiedy dokładnie wystartuje 5. sezon "Love Island" i w jakie dni będzie pokazywany hit stacji? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island 5": kiedy premiera?

Widzowie Polsatu do tej pory mogli zobaczyć cztery edycje "Love Island". Fani z pewnością doskonale pamiętają, ostatnią odsłonę kontrowersyjnego miłosnego hitu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, którą ostatecznie wygrali Magda i Wiktor. Para stworzyła szczęśliwy związek także poza kamerami i jak zapewnia, już marzy o założeniu rodziny.

Mat. prasowe

Choć od emisji minęły niespełna cztery miesiące, emocje związane z produkcją nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy show zamienili telewizory na smartfony i z napięciem śledzą losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiemy już, że choć część par nie przetrwała próby czasu, to Aleksandra i Armando wciąż pielęgnują swoją miłość. Również związek Pauliny i Andrzeja elektryzuje internautów, a wszystko przez niedawne plotki o ich rozstaniu.

I podczas gdy część widzów "Wyspy Miłości" nadal żyje wydarzeniami, jakie miały miejsce w 4. odsłonie miłosnego show oraz ich następstwami, to pozostali już z wypiekami na twarzach oczekują nowej, 5. edycji programu. Do tej pory wiadomo było, że "Love Island 5" trafi do wiosennej ramówki stacji, ale teraz media podały konkretną datę premiery!

Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl pierwszy odcinek czwartej edycji "Love Island" zostanie wyemitowany już 28 lutego!

Mat. pras.

Portal informuje, że randkowe show będzie pokazywane od poniedziałku do piątku, oraz w niedzielę po godz. 22:00. "Love Island" po raz kolejny poprowadzi Karolina Gilon. Aktualnie stacja Polsat jest na etapie kompletowania listy uczestników show, właśnie końca dobiegają castingi, które rozpoczęły się w listopadzie ub.r.

Będziecie oglądać nowy sezon "Love Island"? My z pewnością! Już nie możemy się doczekać pierwszego odcinka miłosnego hitu Polsatu!

