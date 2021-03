Oliwia Knapek i Mikołaj Cieśla z drugiej edycji "Love Island", w minioną środę, przekazali fanom bardzo smutne informacje. Po kilku miesiącach związku, podjęli decyzję o rozstaniu. Jednak wszystko wskazuje na to, że żadna ze stron nie zamierza z tego powodu płakać w poduszkę, a zwłaszcza Oliwia, która już wyjechała w góry i spędza czas miedzy innymi z... uczestnikiem "Hotelu Paradise"! Domyślacie się już o kogo chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Niestety, związek Oliwii i Mikołaja z drugiej edycji "Love Island", nie przetrwał zbyt długo, bo zaledwie kilka miesięcy od zakończenia programu. Fani już od kilku tygodni podejrzewali, że pomiędzy tą dwójką przestało się układać. Brak wspólnych zdjęć, relacji, a nawet osobno spędzone Walentynki, nie zapowiadały niczego dobrego. Byli partnerzy przez dłuższy czas milczeli w tym temacie - nie odpowiadali na pytania zmartwionych fanów, nie komentowali również swojej relacji w mediach.

Aż do wczoraj, kiedy to na instagramowych profilach zarówno Oliwii, jak i Mikołaja, pojawiły się oficjalne oświadczenia, w których poinformowali o swoim rozstaniu.

W odpowiedzi na liczne zapytania od mediów i przede wszystkim od Was, chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Mikołajem. Niełatwo jest mi o tym mówić, a tym bardziej pisać publicznie. Nie chcę podawać powodu... To co się wydarzyło jest pomiędzy nami. Mimo różnicy poglądów i charakterów próbowaliśmy, jednak nam się to nie udało. W związku trzeba czuć sie szczęśliwym, a nie się męczyć. Było burzliwie, ale po każdej burzy wychodziło słońce i zawsze była ta iskierka nadziei - czytamy we wpisie Oliwii.