Blondino z "Hotelu Paradie" brutalnie pobity i okradziony! "Życie uczy". Teraz grozi złodziejowi?

Blondino, czyli Łukasz Książkiewicz, to jeden z uczestników pierwszej edycji "Hotelu Paradise", który najlepiej zapadł widzom w pamięć i dziś może pochwalić się sporym gronem fanów, którzy w dalszym ciągu obserwują jego życie na Instagramie. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie brak mu również wrogów. W mediach społecznościowych gwiazdora hitu TVN 7 właśnie pojawiła się szokująca relacja. Jak się okazuje, został on pobity i okradziony! Co takiego się wydarzyło?

Blondino z "Hotelu Paradie" został pobity i okradziony

Po zakończeniu przygody z "Hotelem Paradise" o Łukaszu Książkiewiczu, znanym również jako Blondino, wcale nie zrobiło się ciszej. Uczestnik kontrowersyjnego show wziął udział również w innym programie, a nawet nagrał własną piosnkę. Niestety jak się okazuje w jego życiu nie brakuje zawirowań i naprawdę przykrych sytuacji. Mężczyzna właśnie został brutalnie pobity, ale też okradziony - czego możemy dowiedzieć się z jego relacji na Instagramie. Blondino zamieścił zdjęcie, na którym jego twarz jest dosłownie zmasakrowana, a pod okiem ma ogromne limo!

Ja pojechałem zrobić niespodziankę, a sam dostałem "niespodziankę". Pamiętajcie, że życie uczy, a to zdarzenia na pewno nauczyło mnie więcej niż myślałem - wyznał uczestnik "Hotelu Paradise"

Jak się okazuje, Łukasz Książkiewicz w momencie niebezpiecznej sytuacji był całkowicie oddalony od swoich bliskich, którzy jechali po niego aż 350 kilometrów. W jego relacji nie zabrakło oczywiście ciepłych słów wobec tych, którzy wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Jak się okazuje, właśnie teraz przekonał się on, kim są prawdziwi przyjaciele.

Kocham was wszystkich mordki, dopiero człowiek w pewnych sytuacjach widzi ile ma obok siebie wspaniałych ludzi - dodał.

To jednak nie koniec jego dramatu. Jak się okazuje, Blondino został również okradziony i wszystko wskazuje na to, że mężczyzna doskonale wie, kim jest złodziej. Uczestnik pierwszej edycji "Hotelu Paradise" wystosował do niego specjalne InstaStory, a nawet mu "pogroził":

Drogi złodzieju proszę nie używaj moich rzeczy (...) A niestety jestem osobą, która ma troszkę znajomych i coraz więcej wiem. Pozdrawiam Cię i mam nadzieję, że podejdziesz właściwą decyzję, Twój Latino - napisał.

Co dokładnie się wydarzyło? Blondino już zapowiedział, że więcej informacji poda, kiedy tylko dojdzie do siebie. Czy ujawni to, kto zrobił mu coś takiego? Choć ostatnie godziny z pewnością były dla niego ciężkie, jak widać nic nie jest w stanie zmyć uśmiechu z jego twarzy.

Blondino z "Hotelu Paradise" został pobity! Mężczyzna opublikował na swoim InstaStory zdjęcie, które z pewnością wywołało niepokój u jego fanów.

Instagram

Co więcej, okazuje się, że Łukasz został także okradziony.