"Love Island": To już pewne! Oliwia i Mikołaj rozstali się! Byli partnerzy zamieścili oświadczenia

Niestety, właśnie potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia mediów i fanów. Oliwia Knapek i Mikołaj Cieśla, którzy poznali się w drugiej edycji "Love Island", rozstali się. W sieci właśnie pojawiły się oświadczenia byłych już partnerów.

W dalszej części wpisu chłopak poinformował, że niestety różnice ich charakterów i odmienne cele życiowe, były jednym z powodów rozstania.

Niestety, dzielą nas różnice charakteru, podejścia do pewnych spraw życiowych i też nie ma co ukrywać - jesteśmy na zupełnie innym etapie życiowym i podążamy w nieco innym kierunku. Mimo wszystko doświadczenia i przeżycia, które mogłem z Tobą dzielić przez ostatnie miesiące wiele mnie nauczyły i są dla mnie nieocenione. Jeszcze raz za wszystko Ci dziękuję i życzę Ci jak najlepiej... ❤️🏝️ - dodał Mikołaj.

Oliwia również zamieściła oświadczenie na swoim Instagramie. Dziewczyna jednak nie chce otwarcie mówić o powodach rozstania z Mikołajem. Zaznaczyła jednak, że ich relacja była burzliwa.

W odpowiedzi na liczne zapytania od mediów i przede wszystkim od Was, chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Mikołajem. Niełatwo jest mi o tym mówić, a tym bardziej pisać publicznie. Nie chcę podawać powodu... To co się wydarzyło jest pomiędzy nami. Mimo różnicy poglądów i charakterów próbowaliśmy, jednak nam się to nie udało. W związku trzeba czuć sie szczęśliwym, a nie się męczyć. Było burzliwie, ale po każdej burzy wychodziło słońce i zawsze była ta iskierka nadziei - zaczęła swój wpis Oliwia.